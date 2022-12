Zahl der Kirchenaustritte in Hessen steigt

Laut Umfrage Zahl der Kirchenaustritte in Hessen steigt

In diesem Jahr sind mehr Hessinnen und Hessen aus der Kirche ausgetreten als in den Vorjahren. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur vom Freitag.

Demnach gab es in Wiesbaden bis zum Herbst 3.200 Austritte, während es 2021 insgesamt 3.095 waren. In Frankfurt stieg die Zahl im Vergleich zu 2017 um 75 Prozent auf 8.556. Auch in Kassel, Hanau, Marburg und Darmstadt nahmen die Austritte zu.

In Fulda waren 2021 mehr Menschen ausgetreten als jemals zuvor. Gründe seien der demographische Wandel und der Vertrauensverlust durch sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche.