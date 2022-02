Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) hat sich optimistisch gezeigt, dass bei der Synodalversammlung in Frankfurt konkrete Reformbeschlüsse gefasst werden.

Die Reformkräfte seien in der Mehrheit und stünden hinter einem Paradigmenwechsel, sagte Irme Stetter-Karp am Donnerstag. So sei der Grundlagentext für die Segnung homosexueller Paare in erster Lesung mit 84 Prozent der Stimmen angenommen worden. Sie hoffe auf eine Mehrheit auch in zweiter Lesung.

Die Synodalversammlung tritt in Frankfurt zum dritten Mal zusammen.