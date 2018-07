Der Bürgermeister von Ulrichstein im Vogelsberg hat die Stadt Frankfurt wegen ihres Aufrufs zum Gießen von öffentlichen Bäumen kritisiert. In seiner Kleinstadt mangele es wegen der Trockenheit an Trinkwasser - auch, weil es nach Frankfurt fließe.

Seit vier Wochen rollen Tanklaster nach Ulrichstein, die Trinkwasser in einen Hochbehälter des Ortes pumpen. In der höchsten Stadt Hessens, etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel im Vogelsberg gelegen, würden die Wasserhähne ansonsten trocken bleiben. Ulrichsteins Schürfquellen im Oberwald liefern derzeit nicht genug Wasser.

Als Ursache vermutet Bürgermeister Edwin Schneider (parteilos) eine Kombination aus der wochenlangen Trockenheit und dem hohen Wasserverbrauch im Rhein-Main-Gebiet.

Allein am Mittwoch verbrauchten Menschen im Rhein-Main-Gebiet bei Temperaturen über 30 Grad so viel Wasser wie an keinem anderen Tag im Jahr, meldete der Trinkwasser-Lieferant Hessenwasser. Der Wasserverbrauch habe an diesem Tag bei 370.000 Kubikmetern gelegen. Das entspricht in etwa der Füllmenge von 100 Olympia-Schwimmbecken.

Zornesröte im Gesicht

"Wenn ich dann höre, dass das gute Vogelsberger Wasser in Frankfurt genutzt werden soll, um die Bäume zu gießen, treibt es mir die Zornesröte ins Gesicht", schrieb Schneider am Donnerstag in einer Wutmail an das Frankfurter Umweltdezernat. Man sollte sich überlegen, woher das Wasser aus den Frankfurter Trinkwasserleitung komme.

Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) bestätigte: Nur 20 Prozent des Frankfurter Trinkwassers komme auch aus Hessens größter Stadt. Der Rest stammt aus dem Ried, dem Burgwald - oder eben aus dem Vogelsberg.

In Kleinstadt muss Wasser gespart werden

Bürgermeister Schneider erklärte seinen Wutausbruch unter anderem damit, dass in seiner Kleinstadt die Bevölkerung aufgefordert worden sei, Wasser zu sparen: keine Gärten bewässern, Autos nicht waschen oder auch keine Bäume gießen. "Die Frankfurter sollten das gezapfte Trinkwasser lieber nach Ulrichstein bringen, um es in den Hochbehälter zu schütten."

Wegen der Wasserlieferungen habe die Kleinstadt derzeit täglich 500 Euro an Zusatzkosten - über mehrere Wochen hinweg wird daraus ein fünfstelliger Betrag. "Ein hoher finanzieller Aufwand", schreibt Schneider.

Ein Tanklaster vor dem Ulrichsteiner Hochbehälter. Bild © Stadt Ulrichstein

Die Frankfurter Umweltdezernentin äußerte Verständnis für den Wutausbruch, schränkte aber ein: "Ich kann auch nicht zugucken, wie in Frankfurt die Bäume vertrocknen." Auch in Frankfurt herrscht Waldbrandgefahr, das Grillen ist vielerorts verboten. Rund 200.000 Bäume gibt es in der Stadt, die Mitarbeiter des Grünflächenamtes können die ausreichende Bewässerung nicht mehr sicherstellen.

Frankfurter Umweltdezernentin sieht Versäumnisse

Als Ursache für das Problem sieht Heilig Versäumnisse in der Vergangenheit. Von nun an gibt es in Frankfurter Neubaugebieten zwei Wasserleitungen: eine für Trink- und eine für Brauchwasser, mit dem man dann zum Beispiel auch Pflanzen gießen kann.

Wenn alle Frankfurter aufhörten, die Bäume zu wässern, würde das Ulrichstein auch nichts helfen, räumte Bürgermeister Schneider schließlich ein - kurzfristig. "Langfristig vermutlich schon." Er hofft nun für die nächsten Jahre auf eine erneute Bohrung in seiner Kleinstadt, die womöglich zu neuen Wasservorräten führen könnte.