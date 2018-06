Vier junge Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet waren nach einer Razzia wegen der G20-Krawalle in Hamburg in Untersuchungshaft genommen worden. Jetzt sind zwei von ihnen wieder frei.

Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer aus Offenbach sind nach drei Tagen wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg am Freitag dem hr und bestätigte damit einen Bericht der Frankfurter Rundschau .

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 7. Juli des vergangenen Jahres bei den heftigen Ausschreitungen des "Schwarzen Blocks" auf der Hamburger Elbchaussee mitgemischt zu haben. An dem Verdacht hat sich laut Staatsanwaltschaft nichts geändert. Für die Fortsetzung der U-Haft setze allerdings das Jugendstrafrecht, nach dem die beiden behandelt werden müssten, höhere Hürden.

Reisepässe einbehalten

Die zwei Verdächtigen waren noch Jugendliche, als es zu den Hamburger Krawallen und enormen Schäden durch brennende Autos und beschädigte Gebäude kam. Der Haftrichter, dem die beiden am Freitag vorgeführt wurden, habe die Fluchtgefahr als gering ein geschätzt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die beiden Verdächtigen mussten ihre Reisepässe abgeben.

Zwei weitere Männer aus Frankfurt und Offenbach im Alter von 21 und 22 Jahren bleiben dagegen weiter in Haft. Auch sie waren am Mittwoch festgenommen worden, als die Polizei insgesamt 13 Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht hatte: in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in Hamburg.

Landfriedenbruch und Körperverletzung

Schwerpunkt der Aktion war nach Angaben der Polizei Hamburg die vier Festnahmen im Rhein-Main-Gebiet. Insgesamt richtete sich die Razzia nach Angaben der Ermittler gegen 13 Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 60 Jahren. Ihnen werden Straftaten wie schwere Brandstiftung, schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen.