Zwei neue Ehrenbürger in Fulda

Zwei ehemalige Oberbürgermeister werden mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt Fulda geehrt.

Veröffentlicht am 30.10.24 um 11:15 Uhr

Alois Rhiel und Gerhard Möller (beide CDU) erhalten die Auszeichnung am Mittwoch bei einer Feier im Stadtschloss. Rhiel (OB von 1998 bis 2003) und Möller (OB von 2003 bis 2015) hätten sich in besonderem Maße für die Stadt verdient gemacht, so die Stadt.