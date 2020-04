Time to say Goodbye

Im Schatten der Corona-Krise geht leise eine aufregende Eishockey-Karriere zu Ende: Richie Mueller von den Kassel Huskies hängt die Schuhe an den Nagel.

32 Jahre auf dem Eis, 16 davon als Profi, drei DEL-Meisterschaften, ein Pokalsieg, ein DEL-2-Titel, 1093 Spiele, satte 626 Tore, DEL-2-Top-Torjäger, DEL-2-Top-Scorer – und doch endet die Karriere des Richie Mueller mit einer Ungerechtigkeit: Was unter lautstarkem und standesgemäßem Jubel der Huskies-Fans und diversen Ehrenrunden durch die Kasseler Eissporthalle hätte beschlossen werden sollen, vollzieht sich nun im stillen Kämmerlein der Corona-Isolation: Richie Mueller hört auf. "Das war schon hart und hat mir die Entscheidung erschwert", sagt Mueller im hr-sport-Interview. "Durch die Art des Saisonendes hatte ich nicht das Gefühl, mein letztes Spiel zu haben. Das ist traurig."

Ansonsten gibt es wenig zu bedauern beim gebürtigen Kanadier, der nach fast zwei Jahrzehnten Profitum in Deutschland via Kassel Huskies seinen Abschied vom Profi-Eishockey verkündete. Pfeilschnell, ein harter Schuss, ein ausgeprägter Torriecher: Mit Mueller verlässt ein Spieler die DEL 2, dessen Fehlen man merken wird. "Ich hätte noch ein oder zwei Jahre auf hohem Niveau spielen können", sagt der 37-Jährige, "aber ich werde ja auch nicht jünger, und es hat sich eine gute Karriereoption aufgetan. Also war es an der Zeit aufzuhören."

So viele Titel, so viele Highlights

Und es ist ja nicht so, dass Mueller auf dem Eis noch viel nachzuholen hätte. So viele Titel, so viele Highlights, Mueller hat genug Erinnerungen für mehrere Leben gesammelt. Fragt man ihn nach den Höhepunkten, sprudelt es nur so aus ihm heraus. "Die Meisterschaften mit den Eisbären Berlin, auch der Titel in der DEL 2. Sportler des Jahres in Frankfurt zu sein, war etwas Besonderes, oder die Teilnahme am Spengler Cup", sagt Mueller. "Auch das Summer Game 2016 in Frankfurt vor 30.000 Zuschauern war ein einmaliges Erlebnis. Ich weiß nicht, ob jemals zuvor zwei Mannschaften im Sommer in einem Stadion gegeneinander gespielt haben."

Am meisten aber, das merkt man im Gespräch, wird Mueller der Alltag fehlen, der Quatsch in der Kabine, Teil einer Mannschaft zu sein. "Jeden Morgen aufzustehen und die Jungs in der Eishalle zu treffen, gemeinsam trainieren, arbeiten, spielen. Das Härteste wird sein, dass dieses Band, das man zu seiner Mannschaft aufbaut, nicht mehr da ist. Es war mein absoluter Traumjob."

"Hessen haben eine tolle Eishockey-Leidenschaft"

Nicht immer ging dieser Traumjob geräuschlos über die Bühne, mit seinem Wechsel zu den Huskies 2018, als viele Fans mit einer Rückkehr zu den Löwen Frankfurt rechneten, löste er ein kleines Beben im hessischen Eishockey aus. Darüber reden, mag er nicht mehr, nur so viel: "An beiden Standorten sind die Fans fantastisch. Hessen haben eine tolle Eishockey-Leidenschaft. Die Hessen-Derbys zwischen Frankfurt und Kassel waren mit das Beste, was ich je erlebt habe. Volle Hallen, laute Fans: Die Spiele fühlten sich immer an wie Playoff-Partien."

Kein Wunder also, dass Mueller mit der Zeit ein echter Hesse geworden ist. Und auch nach dem Karriereende bleibt, zukünftig wird er sich bei der Kasseler Agentur Müller um Sportsponsorings im Eishockey kümmern. Und vielleicht dauert es ja gar nicht so lange, bis man in Kassel den nächsten Mueller auf dem Eis sieht. "Mein Sohn spielt in der Huskies-Jugend, aktuell noch in der U7, nächste Saison in der U9. Er hat großen Spaß dabei." Auch wenn Mueller lachend einschränkt: "Er liebt allerdings auch den Fußball, schließlich ist er halb Kanadier, halb Deutscher."