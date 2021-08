Ein Schwertransporter ist auf der A7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld verunglückt und verlor dabei einen Kran, der auf die Fahrbahn krachte. Die Autobahn wurde schwer beschädigt. Die Sperrung könnte noch lange andauern.

Bei einem Lkw-Unfall auf der A7 bei Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) ist am späten Donnerstagabend eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-Jährige gegen 22.45 Uhr mit ihrem Schwertransporter ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, rollte die Böschung hinunter und kam nach 30 Metern an einem Abhang zum Stehen.

Der Transporter hatte einen 50 Tonnen schweren Kran geladen, der von der Ladefläche fiel und und auf die Fahrbahn krachte. Etwa 300 Liter Hydrauliköl sowie eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff traten aus dem Kran und verteilten sich über alle Fahrstreifen.

Aufwendige Bergungsarbeiten

Wieso der Transporter von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht bekannt. An Transporter, Kran und Autobahn entstand ein Schaden von insgesamt einer halben Million Euro, wie die Polizei schätzte. Die verletzte Lkw-Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des Krans dauerte am Morgen noch an. Die A7 ist zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld-West in Richtung Kassel voll gesperrt - und könnte es noch den kompletten Tag bleiben. Die Fahrbahn an der Unfallstelle muss laut Polizei aufwendig gereinigt und repariert werden. Einige Löcher seien 20 Zentimeter tief und 20 Zentimeter breit, sagte Abschleppdienst-Mitarbeiter Michael Walke dem hr.

Sobald der Kran und der Schwertransport abtransportiert seien, müsse die Straßenmeisterei über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte Walke. "Es kann sein, dass heute noch eine Spur freigegeben wird. Es kann aber auch sein, dass generell zubleibt."

Auf der vielbefahrenen Strecke muss mit massiven Behinderungen gerechnet werden. Eine Umleitung ist eingerichtet, aber ebenfalls überlastet.