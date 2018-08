Was wäre, wenn 1986 als Folge der Tschernobyl-Katastrophe 500 Millionen Flüchtlinge nach Europa gekommen wären? Dieses Szenario entwirft Dieter Aurass in seinem Krimi "Frankfurter Schattenjagd". Wir haben mit dem Autor über Flüchtlinge, Polizeiarbeit und den Preis der Freiheit gesprochen.

hessenschau.de: Herr Aurass, Sie machen in Ihrem Krimi ein richtig großes politisches Fass auf. Was hat Sie auf die Idee gebracht?

Dieter Aurass: Der Gmeiner-Verlag hat vor zwei Jahren alle seine Autoren angefragt, ob jemand Ideen hätte für einen Krimi, der von einem bekannten geschichtlichen Ereignis ausgeht, das aber anders verlaufen wäre. Meine Idee – wenn Tschernobyl aus dem Ruder gelaufen wäre – hat der Verlag sofort angenommen, wahrscheinlich auch deshalb, weil dabei 500 Millionen Flüchtlinge Westeuropa erreichen.

Weitere Informationen Die Geschichte Die nukleare Katastrophe von Tschernobyl 1986 löst eine Kettenreaktion aller Atomreaktoren in Asien aus. Und die Flucht von 500 Millionen Menschen in Richtung Mittel- und Westeuropa, deren Ankunft heftige soziale Unruhen mit vielen Toten hervorruft. Doch 40 Jahre später leben Menschen und Staaten friedlich miteinander. Hauptstadt der "Föderation der europäischen Staaten" ist Frankfurt. Mit den Flüchtlingen sind aber auch Mafiaorganisationen nach Europa gekommen. In Frankfurt kämpft ein internationales Polizeiteam gegen das organisierte Verbrechen. Da werden die Chefs der russischen und mongolischen Mafia grausam ermordet. Kommissar Dex und sein Team vermuten zunächst eine Bandenrivalität. Aber die Realität, der sie mit Hilfe einer Hackerin auf die Spur kommen, erweist sich als ungleich dramatischer. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Das ist ja auch ein brandaktuelles Thema.

Aurass: Ja, das war auch meine Intention – ein Credo dafür, dass wir auch mit 500 Millionen Flüchtlingen, eine halbe Milliarde, in Europa zurecht kämen unter bestimmten Bedingungen. Auf die Idee kam ich eigentlich, weil ich den Spruch unserer Kanzlerin gar nicht so verkehrt fand, nur, ich fand ihn nicht ganz zu Ende gesagt. Sie hätte sagen müssen: "Wir würden das schaffen, wenn alle an einem Strang ziehen". Und damit meine ich die gesamte EU. Wenn alle Länder mitspielen würden und man fände einen vernünftigen Verteilungsschlüssel, wäre das Flüchtlingsproblem kein wirkliches Problem in meinen Augen. Das ist aber nicht so, deswegen haben wir jetzt ein Problem.

hessenschau.de: In Ihrer friedlichen Gesellschaft treiben mafiöse Vereinigungen ihr Unwesen. Warum?

Bild © Gmeiner Verlag

Aurass: Es ist mein Wunsch und Wille zu polarisieren. Mein Szenario ist ein El Dorado für Kriminelle, die es immer dorthin zieht, wo sie ohne große Kontrolle möglichst viel für sich selbst erreichen können. Und wir schaffen natürlich immer wieder ein El Dorado für Kriminelle, aber das ist der Preis der Freiheit. Und der Preis der Freiheit ist Freizügigkeit in jede Richtung, auch in die Negativrichtung, wie Kriminelle sie dann nutzen eben können.

hessenschau.de: Ihr Ermittlerteam hat Zugriff auf Informationen aller Partnerländer. Fehlt das Ihrer eigenen Erfahrung nach?

Aurass: Oh ja! Das ist ein großer Missstand: Wir sind nicht in der Lage, Systeme zu vereinheitlichen, Informationen auszutauschen, und das nur aus länderspezifischen Wünschen und Vorbehalten. Ich war in meiner Zeit beim Bundeskriminalamt aktiv an der Entwicklung von entsprechenden deutschlandweiten Programmanpassungen beteiligt. Doch das Ganze scheitert an unserem föderalen System: Alle Bundesländer wollen ihr eigenes IT-System behalten. Übertragen Sie das mal auf Europa. Das ist ein Trauerspiel.

hessenschau.de: Die Hackerin Lilith, die nicht zur Polizei gehört, löst den Fall. Warum haben Sie ihr diese Rolle gegeben?

Aurass: Auch hier wollte ich wieder einen Kontrapunkt setzen. Ich habe nicht umsonst mein Team ziemlich paritätisch besetzt. Weil ich schon in frühen Jahren ein Verfechter dessen war, dass Frauen nicht weniger Leistung bringen als Männer, dass Frauen keine schlechteren Polizistinnen sind als ihre männlichen Kollegen, und dass es nicht auf Muskeln oder Körperstärke ankommt, sondern auf den Verstand, und da sind Frauen uns ganz gewiss ebenbürtig.

hessenschau.de: Wie sind Sie damals zur Polizei gekommen?

Aurass: Ich habe mich nach dem Abitur beim Bundeskriminalamt beworben. 1977 war mein letztes Ausbildungsjahr – und es war der "Deutsche Herbst". Alle Manpower wurde in die Terrorismusbekämpfung, damals die RAF, gesteckt. Nach zehn Jahren war die RAF so gut wie tot und es wurde langweilig. Da habe ich mich beim Spionagebereich im BKA beworben. Dann kam die Maueröffnung. Da begann die heiße Phase der Ermittlungen im Spionagebereich, als auf einmal alle Überläufer in den Westen kamen. Später kamen die Computer auf. Man hat damals händeringend Polizisten gesucht, die ein IT-Verständnis hatten und Polizeiarbeit kannten. Zum Schluss war ich Projektleiter IT bei der Bundespolizei.

hessenschau.de: Und wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Aurass: Ich habe schon immer gern geschrieben. Aber durch den Beruf bin ich nicht dazu gekommen. Kurz vor meiner Pensionierung habe ich mich gefragt, was willst du eigentlich machen, wenn du mal zuhause bist? Ein Bekannter hat mir den Kontakt zu einer Lektorin vermittelt. Was ich beim Schreiben meines ersten Buches gemerkt habe, ist: Klar, man braucht Fantasie. Aber Schreiben ist ein Handwerk, das man lernen muss. Daraufhin habe ich das zweite Manuskript geschrieben. Das war mein erster Krimi, "Frankfurter Kaddisch".

hessenschau.de: Haben Sie schon ein neues Projekt?

Aurass: Ja, einen historischen Roman diesmal. Der spielt im Jahr 1924, in Koblenz, zur Zeit der Rheinlandbesetzung, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Das war eine sehr interessante geschichtliche Zeit: die wieder erstarkenden nationalistischen Tendenzen, Beginn der Weimarer Republik, Scheitern des Hitler-Putsches. Er wird bei Heyne erscheinen. Der Titel steht noch nicht fest.

Das Interview führte Nicole Bothof