Männerhass und Matriarchat? Mit diesen Klischees zum Feminismus räumt der hr-Podcast "Das F-Wort - der Empowerment-Podcast für Frauen" auch in der zweiten Staffel auf. Los geht's mit einem ganz klassischen "Frauenthema": Fußball.

Warum stehen Frauen im Fußball immer noch allzu oft im Abseits? Wann ist Rap feministisch? Wie kurz darf ein Rock sein? Und - wie schmiedet man Allianzen mit anderen Frauen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es ab 21. August in der zweiten Staffel des hr-Podcasts "Das F-Wort - der Empowerment-Podcast für Frauen". Das zentrale Thema auch diesmal: Feminismus.

Moderiert werden die zehn neuen Folgen von den beiden hr-Journalistinnen Pola Sarah Nathusius und Ann-Kathrin Rose. Die erste Folge trägt den Titel "Frauen im Abseits? - Feminismus und Fußball". Mit Sportjournalistin und Fußballfan Mara Pfeiffer sprechen die beiden Podcast-Hosts über die Liebe zum Fußball, Sexismus im Stadion und weibliche Vorbilder in der Kurve.

Im Podcast Unterschiede sichtbar machen

"Wir sind beide Feministinnen, weil Gleichberechtigung immer noch nicht selbstverständlich ist", sagt Rose, die in der zweiten Staffel als neue Host mit dabei ist. Sie arbeitet als Redakteurin und Reporterin in der hr-Sportredaktion und bei YOU FM. Der 31-Jährigen geht es vor allem darum, die vielen Unterschiede, die es noch immer gibt, sichtbar zu machen - "ob in den Kurven im Stadion, im Rap-Business oder der Mode" - und darum, Mut zu machen.

Das will auch Pola Nathusius - sie hat den Podcast ins Lebens gerufen und bereits die erste Staffel moderiert. Sie freut sich auf neue Themen und Gesprächspartnerinnen. Die 30-Jährige arbeitet als Hörfunk-Reporterin und Social-Media-Redakteurin beim Hessischen Rundfunk. "Die erste Staffel hat mir gezeigt, wie wichtig es für junge Frauen ist, dass wir niedrigschwellig über Feminismus sprechen und stolz und selbstbewusst dafür einstehen, dass wir Feministinnen sind."

Prominente Gäste: Model Sara Nuru, Rapperin Eunique, Youtuberin Victoria van Violence

In 45 bis 60 Minuten pro Folge diskutieren die Macherinnen in "Das F-Wort" über Feminismus in Fußball, Nachhaltigkeit, Business, Mode und mehr. Zu Wort kommen auch in der zweiten Staffel prominente Gäste wie Model und Unternehmerin Sara Nuru, Rapperin Eunique und Autorin und Youtuberin Victoria van Violence, die eine Kollektion mit feministischen Shirts rausgebracht hat.

"Wir versuchen, auch die Ambivalenzen des Feminismus zu ergründen. Deswegen wollen wir mit der Rapperin Eunique zum Beispiel darüber sprechen, wie sie sich in ihren Musikvideos kleidet und welche Ästhetik sie verkörpert - und wie das mit Feminismus zusammenpasst", so Nathusius.

In der Kategorie "die Heldin der Folge" stellen Nathusius und Rose jeweils Frauen vor, die mehr Menschen kennen sollten und deren besondere Geschichte Mut macht. "Ich liebe diese Kategorie, weil es so viele inspirierende Frauen gibt und jede einzelne Story den Horizont erweitert", so Rose. Begleitet wird der Podcast auf Instagram. Auf "dasfwortpodcast" stellen die Hosts ihre Gäste und die Heldinnen der Folge vor, führen Interviews und treten mit ihren Hörer*innen in den direkten Austausch.

