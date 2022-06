Nachdem die Corona-Pandemie zuletzt Einschränkungen für das Rheingau Musik Festival bedeutete, treten in diesem Jahr wieder große Orchester und Chöre auf. Mit dabei sind außerdem Stars wie Popmusiker Laith Al-Deen, Geigerin Anne-Sophie Mutter und Jazz-Trompeter Till Brönner.

Das Rheingau Musik Festival hat gleich mehrere Gründe zum Feiern: In diesem Jahr findet die Konzertreihe - eine der größten in Deutschland - zum 35. Mal statt. Nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre stehen wieder Pop-Events, große Orchesterkonzerte und Chorauftritte auf dem Programm, unter anderem von den Regensburger Domspatzen.

Insgesamt sind während des 70 Tage dauernden Festivals 134 Veranstaltungen an 25 Spielorten im Rheingau geplant. Dabei setzen die Veranstalter auf den gewohnten Mix aus Klassik, Pop, Weltmusik und Jazz. Mit dabei sind Stars wie Stefanie Heinzmann, Laith Al-Deen oder Geigerin Anne-Sophie Mutter, Tenor Jonas Kaufman, Jazz-Trompeter Till Brönner und Schauspielerin Corinna Harfouch.

hr-Sinfonieorchester eröffnet Festival

Im Fokus des diesjährigen Festival-Programms stehen die Violinistin Julia Fischer und der Pianist Jan Lisiecki. Beide treten mehrfach auf, unter anderem in großen Orchesterkonzerten und als Duo auf der Bühne. Unter dem Motto "Zusammenhalt" soll außerdem jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne geboten werden, etwa in der Konzertreihe "Next Generation".

Eröffnet wird das Rheingau Musik Festival traditionell mit einem Konzert des hr-Sinfonieorchesters im Kloster Eberbach, in diesem Jahr erstmals unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Alain Altinoglu. Zum 175. Todestag von Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy präsentiert das Sinfonieorchester gemeinsam mit dem MDR-Rundfunkchor dessen "Lobgesang"-Sinfonie. Das Konzert am Samstagabend wird im Livestream und in hr2 übertragen.

Alain Altinoglu Bild © hr/PhotoWerK

Großteil der Tickets bereits verkauft

Nach Angaben der Organisatoren des Rheingau Musik Festivals stößt die Konzertreihe in diesem Jahr wieder auf großen Zuspruch. Im Vorverkauf seien bereits mehr als 85 Prozent der Eintrittskarten verkauft worden. Insgesamt stehen 131.171 Karten zur Verfügung.

Das Festival findet seit 1987 im Rheingau und benachbarten Regionen wie Frankfurt und dem rheinland-pfälzischen Ingelheim statt. Wegen der Corona-Pandemie fiel es 2020 ersatzlos aus, 2021 lag der Fokus auf Kammermusik. Die Konzertreihe wird hauptsächlich privat finanziert. In diesem Jahr wird ein Etat von acht Millionen Euro erwartet. Die 35. Saison soll bis zum 3. September über die Bühne gehen.