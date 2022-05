Farbenfrohe Kleidung, aufgeregte Fans und bis Sonntag zehn weltberühmte Acts: In Frankfurt hat am Wochenende das erste K-Pop-Festival Europas stattgefunden. 44.000 Fans koreanischer Popmusik feierten im und am Waldstadion.

Videobeitrag Video K-Pop-Festival in Frankfurt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Wer am Samstag am Frankfurter Waldstation vorbeigefahren ist, könnte sich aufgrund der ohrenbetäubenden Lautstärke gefragt haben, was hier vor sich geht. Der Blick in den Deutsche Bank Park im ersten Moment war auch nicht viel aufschlussreicher.

Vor lauter Kostümen, Menschenmassen und größtenteils weiblichen Fangesängen war es kaum möglich, einen Überblick zu bekommen.

Besucher aus 86 Ländern

Das KPOP.FLEX Festival ist das größte seiner Art bisher in Europa. Laut Veranstalter kamen 44.000 Besucher aus 86 Ländern angereist, um ihren Idolen so nah wie noch nie zu sein.

Gruppen wie Mamamoo, NCT Dream oder Enhypen mögen zwar hierzulande noch keine Massenbekanntheit haben, aber für ihre Fans sind sie größer als jeder westliche Popstar. Südkorea hat sich mittlerweile zum siebtgrößten Musikmarkt der Welt entwickelt und der Trend um K-Pop verbreitet sich immer mehr.

Begeisterte Festival-Besucherinnen. Bild © Bo Hyun Kim

Idolen nah sein

Die Veranstalter haben diesen Trend schon lange beobachtet. Für Peter Kötting, dem Geschäftsführer von PK-Events ist der Erfolg des Festivals keine Überraschung: "K-Pop ist ein Musikphänomen, dass sich großer Beliebtheit erfreut. Die Fans wollen ihre Idole live erleben und das bieten wir ihnen mit KPOP.FLEX."

Nicht nur die geographische Entfernung, sondern auch Sprache und Kultur stehen zwischen den Fans und ihren Vorbildern aus Südkorea. Viele der Besucher berichten davon, dass ihr Interesse sich schon längst nicht mehr nur auf die eingängigen Songs und perfekt choreographierten Tanzperformances konzentriert. Stattdessen lernen viele die Sprache und wollen mehr über die Kultur Koreas erfahren, um so auch ihre Lieblingsbands oder Künstler besser zu verstehen.

Fans bringen im Deutsche Bank Park die Halle zum Leuchten. Bild © picture-alliance/dpa

Kultur als fester Bestandteil

Die Zeit bis zum Konzert überbrückten die Besucher auf dem Korea Festival, dass vor dem Waldstation stattfand. Dort konnten Besucher die traditionellen Trachten ausprobieren, sich kulinarisch an koreanisches Streetfood wagen oder sich auch mit Fanartikeln ausstatten.

Zusätzlich gab es auch Tanz-Wettbewerbe, die Möglichkeit an dem aus der Netflix-Serie bekanntem "Squid Game" teilzunehmen und auch eine Modenschau.

Weitere Informationen Kritik an K-Pop Trotz des Erfolgs gibt es auch Kritik, denn hinter der glitzernden Fassade steckt ein knallhartes Geschäft. Eventagenturen nehmen schon Kinder unter Vertrag. Wer die Erwartungen am besten erfüllt, bekommt einen Platz in einer der ständig neu entstehenden Gruppen. Aber auch dann ist K-Pop-Star-Sein vor allem harte Arbeit. Wie gerichtliche Auseinandersetzungen ans Licht brachten, sehen die Künstler kaum etwas von den Einnahmen, sind durch jahrelange Verträge gebunden und haben so gut wie keinen Einfluss mehr auf ihr Leben. (Quelle: dpa) Ende der weiteren Informationen

Festival auch im kommenden Jahr

Der Erfolg des Festivals und die große Nachfrage nach mehr K-Pop mitten in Europa haben dafür gesorgt, dass das KPOP.FLEX Festival nächstes Jahr erneut im Waldstadion in Frankfurt stattfinden wird.

Der Termin ist bereits bekannt: Am 17. Und 18. Juni 2023 heißt es erneut: Frankfurt wird K-Pop Hauptstadt Europas.