Nach fast 40 Jahren kehrt das internationale Festival "Theater der Welt" wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurück. Gezeigt wird Theater in all seinen Facetten auf Bühnen, Festen oder in Workshops - und sogar auf einigen Sitzbänken.

Audiobeitrag Audio Nach fast 40 Jahren zurück im Rhein-Main-Gebiet: "Theater der Welt 2023" Audio Ein Komponistenduo aus Kiew präsentiert die "archäologische Oper Chornobyldorf". Bild © Artem Galkin Ende des Audiobeitrags

Offenbach und Frankfurt sind im Theaterfieber. Das bundesweit größte internationale Theaterfestival ist zu Gast, und das heißt: 18 Tage voller Aufführungen und Feste, mit Künstlern und Künstlerinnen aus 26 Regionen der Welt, an 12 Orten in Frankfurt und Offenbach.

Alle drei Jahre findet das "Theater der Welt" statt, immer in einer anderen Stadt oder Region Deutschlands. Im Jahr 1985 war es schon einmal im Rhein-Main-Gebiet, für seine 16. Ausgabe kommt es jetzt wieder. Und das Programm bietet einige Highlights.

Weitere Informationen "Theater der Welt"-Festival 2023 Das internationale Theaterfestival läuft vom 29. Juni bis 16. Juli an verschiedenen Orten in Offenbach und Frankfurt. Theater, Workshops, Feste und Co.: Das umfassende und teilweise auch kostenfreie Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden.



Initiiert und realisiert wird das Festival vom Schauspiel Frankfurt, dem Künstler*innenhaus Mousonturm und dem Museum Angewandte Kunst. Ende der weiteren Informationen

Eröffnungsparty am Main

Auf der Eröffnungsparty des Theaterfestivals tritt unter anderem die Band "Baby of Control" auf. Bild © Balduin Mund

Los geht das internationale Theaterfestival am 29. Juni mit einer bunten Eröffnungsparty direkt am Main in Offenbach. Nach einer Eröffnungszeremonie ab 18 Uhr zeigt das extra für das Festival gegründete Kollektiv aus Studierenden der Hochschule für Gestaltung Offenbach und der Städelschule, United Institutes, ihre Installationen "Landing Incubators".

Mit den vier Forschungsstationen entlang des Mains zeigt das Kollektiv verschiedene, kritische Blickwinkel auf den Planeten Erde und dessen mögliche Rettung. Die eigentliche Party steigt ab 21 Uhr, die dem Programm zufolge "laut und wild" werden soll. Für die entsprechende Musik in der Eröffnungsnacht des Festivals sorgen die Bands "Baby of Control" und "What Are People For?". Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen Wann? 29. Juni, ab 17.30 Uhr

Wo? Am Hafen 2 in Offenbach

Eintritt? Kostenfrei Ende der weiteren Informationen

Internationales Straßenfest in Offenbach

Das Magier-Duo Siegfried und Joy Bild © picture-alliance/dpa

In Offenbach kann am ersten Juli-Wochenende direkt weiter gefeiert werden. Die Innenstadt verwandelt sich nämlich anlässlich des internationalen Straßenfestes am 1. Juli in eine große Bühne mit einem bunten Theaterprogramm.

Artisten, Gaukler und internationale Straßentheater-Ensembles performen auf dem Stadthof, dem Aliceplatz und in der Frankfurter Straße. Unter anderem ist auch das Magier-Duo Siegfried & Joy dabei, deren Illusionskunst nicht nur Kinder und Jugendliche beeindrucken soll.

Weitere Informationen Wann? 1. Juli, 12 bis 19.30 Uhr

Wo? Offenbacher Innenstadt

Eintritt? Kostenfrei Ende der weiteren Informationen

Dance-Battle "Rep. Your City" im Capitol Offenbach

Zugucken, inspirieren lassen oder mitmachen - beim Dance-Battle im Capitol Offenbach geht das alles. Bild © Natalya Kosolapova

Die Vielfalt des Tanzes wird auf dem Festival "Theater der Welt" in diesem Jahr in Form eines Tanz-Battles gefeiert. Tänzer und Tänzerinnen aus ganz Europa treten am 15. Juli im Capitol in Offenbach im Wettkampf gegeneinander an.

Dabei treffen die verschiedensten Tanzstile aufeinander und kämpfen um den begehrten Preis der Jury. Die Beats der DJs dürften auch das Publikum nicht still stehen lassen. Eine Anmeldung zum Battle ist übrigens ab 13 Uhr vor Ort möglich - mitmachen dürfen alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Weitere Informationen Wann? 15. Juli, 14 bis 21 Uhr

Wo? Capitol Offenbach

Eintritt? Tickets können für 15 Euro online und an der Vorverkaufsstelle des Schauspiel Frankfurt gekauft werden. Ende der weiteren Informationen

"Archäologische Oper Chornobyldorf" im Bockenheimer Depot

Die "archäologische Oper Chornobyldorf" zeigt die Nachfahren unserer Zeit und ihre Rituale. Bild © Valeriia Landar

Dystopisch wird es im Bockenheimer Depot in Frankfurt: An zwei Terminen im Juli zeigt das experimentelle Musiktheater "Chornobyldorf" eine postapokalyptische Zivilisation und postindustrielle Landschaften. Mit Videos, Gesang, Tanz und Klängen bringt das Team um die Komponisten Roman Grygoriv und Illia Razumeiko das Spektakel auf die Bühne. Im Anschluss an beide Vorstellungstermine wird außerdem jeweils ein Publikumsgespräch auf Englisch angeboten.

Weitere Informationen Wann? 11. und 12. Juli, jeweils um 19 Uhr

Wo? Bockenheimer Depot in Frankfurt

Eintritt? Tickets gibt es online und kosten zwischen 8 und 20 Euro. Ende der weiteren Informationen

Pausieren mit "Meet Me at the Bench" an der Frankfurter Hauptwache

Skizze von der "Langen Bank" des Deutschen Architekturmuseums Bild © Deutsches Architekturmuseum

Wem zwischen all dem Festival-Trubel nach einer Pause ist, wird zwischen den verschiedenen Veranstaltungen gleich an mehreren Orten im öffentlichen Raum fündig. Ausgewählte Bänke laden mit "Meet me at the Bench" zum Verweilen ein. Mit der vom Performance-Kollektiv LIGNA entwickelten App können Pausierende hier während des Festivals Geschichten und Schicksalen von Künstlern und Künstlerinnen zuhören, die im Exil leben oder auf der Flucht sind.

Zum Beispiel: "Die Lange Bank" mitten auf der Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt. Die Installation des Deutschen Architekturmuseum (DAM) ist zum Sitzen, Ausruhen oder zur Inspiration da, soll aber auch Stadträume neu erkunden und bespielen. Zur Eröffnung der "Langen Bank" am 30. Juni treten dort um 15 Uhr die Performance-Künstler Tedious Works auf und präsentieren im Rahmen des Theaterfestivals ihre "Übung im Pausieren".

Weitere Informationen Wann? Vom 29. Juni bis 9. September

Wo? Frankfurter Hauptwache

Eintritt? Kostenfrei Ende der weiteren Informationen