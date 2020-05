Leere Bühnenräume bei laufenden Kosten: Die Corona-Krise bringt Künstler und Veranstalter in finanzielle Nöte. Die Landesregierung will mit einem Fonds und Stipendien helfen.

Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche besonders hart: Großveranstaltungen sind noch bis mindestens August abgesagt. Theater, Museen und Kinos dürfen zwar seit ein paar Tagen wieder öffnen - allerdings unter strengen Abstands- und Hygieneregeln. Das Land Hessen hat nun ein umfassenderes Hilfspaket für die Kunst- und Kulturbranche auf den Weg gebracht. Die Details erläuterte Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Wiesbaden.

Demnach stellt das Land insgesamt 50 Millionen Euro für die Kunst- und Kulturbranche zur Verfügung. Die Hilfen sollen sowohl während der Corona-Pandemie greifen, als auch danach.

"Kunst und Kultur sind elementarer Bestandteil unseres Lebens", begründete Ministerin Dorn das Hilfsprogramm. Sie seien für eine vielfältige, offene, kreative Gesellschaft, für die Reflexion über die Welt und als Ausdrucksform von Menschen unverzichtbar.

Soforthilfen für Festival-Veranstalter

Die Hilfen für Kulturschaffende gliedern sich in drei Bereiche. Festival-Veranstalter, die wegen der geltenden Corona-Auflagen ihre Veranstaltungen absagen oder in den digitalen Raum verlegen müssen, können neben den bereits laufenden Hilfsprogrammen für Kleinunternehmen und Vereine weitere Soforthilfen beantragen.

Die Höhe richtet sich nach der Zahl der im Schnitt der vergangenen drei Jahre verkauften Eintrittskarten. Für öffentlich getragene Festivals erhalten die Veranstalter 2,50 Euro je Ticket, private oder von gemeinnützigen Vereinen getragene Festivals werden mit 5 Euro je Ticket unterstützt. Diese Soforthilfen sind auf insgesamt 500.000 Euro gedeckelt. Die Anträge können Veranstalter vom 1. Juni bis 30. November stellen.

Arbeitsstipendien für freie Künstler

Für den Übergang aus der Corona-Krise können freie Künstler ab 1. Juni Arbeitsstipendien in Höhe von einmalig 2.000 Euro beantragen. Damit will ihnen das Kulturministerium ermöglichen, noch während der Corona-Krise neue Projekte zu erarbeiten. Die Förderung richtet sich an alle in Hessen lebenden und in der Künstlersozialkasse versicherten Kulturschaffenden - also etwa an Schauspieler oder Sänger, aber auch an freie Journalisten.

Das Stipendium kann mit einer kurzen Projektskizze über die Hessische Kulturstiftung beantragt werden und wird laut Ministerin Dorn nicht als Einkommen auf Grundsicherungsleistungen angerechnet.

Kulturfonds für regelmäßige Veranstaltungen

Auch über die Corona-Pandemie hinaus sollen Kulturschaffende Unterstützung erhalten: Ein spezieller Fonds richtet sich an Kultureinrichtungen mit regelmäßigen Veranstaltungen wie Kinos, Konzertsäle und Musik-Locations, aber auch Freie Bühnen oder Literaturhäuser.

Sie können etwa für die coronabedingte Entwicklung neuer Formate, Umbauten oder Öffentlichkeitsarbeit jeweils 18.000 Euro erhalten. 500 solcher Fonds-Pakete sollen ab dem 1. August vergeben werden.

Projektstipendien für die Zeit nach der Corona-Krise

An freie Gruppen und Einzelkünstler vergibt das Kulturministerium voraussichtlich ab dem 1. August Projektstipendien über die Hessische Kulturstiftung. 250 Gruppen sollen dazu je 18.000 Euro erhalten, weitere 1.000 Solo-Künstler je 5.000 Euro. Diese Förderung hängt von der Bewertung der Projekte durch eine Fachjury ab.

"Künstlerinnen und Künstler, die ein Arbeitsstipendium erhalten haben, können mit ihren dort erarbeiteten Konzepten Mittel für die Realisierung beantragen", sagte Dorn. Sie hoffe außerdem, dass die Projektstipendien durch private Spenden von Kulturmäzenen und Sponsoren erweitert werden.

