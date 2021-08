Eine Entführung steht im Mittelpunkt des neuen Frankfurt-Tatorts. Doch nicht alle Drehorte lagen auch in der Stadt, wie eine Auswahl von hessenschau.de zeigt.

Eine Geschichte voller gestörter Beziehungen - so könnte man den neuen Frankfurt-Tatort zusammenfassen: Da wird sein Sohn entführt, doch der schwerreiche Wirtschaftsanwalt Konrad Seibold denkt gar nicht daran, Lösegeld zu zahlen oder auch nur die Polizei zu rufen. Diese erfährt erst durch die Exfreundin des Entführten von dem Fall - sie macht sich Sorgen um den Anwaltssohn, obwohl er sie mit zwei kleinen Kinder sitzengelassen hat.

Später wird einen tote Frau gefunden. Doch was hatte sie mit dem Entführten zu tun, dessen Spuren an ihr entdeckt wurden? Fragen über Fragen. Eins ist sicher: Gedreht wurde dieser Tatort nicht nur in Frankfurt (Vorsicht: leichte Spoiler am Ende).

Der Golfplatz

Der Golfplatz von oben. Bild © hr

Schauplatz der Entführung von Frederick Seibold ist ein Golfplatz nahe Frankfurt. Gedreht wurde im Golfclub Hausen vor der Sonne in Hofheim am Taunus, im angrenzenden Wald und im Kronberger Wald.

Ort der Entführung: der Golfclub Bild © hr

Der Keller

Frederick wacht nach seiner Entführung in einem Kellerverlies wieder auf. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen ohnehin schon früh: Nein, der Mann hat das Ganze nicht inszeniert, das waren Menschen mit Hundemasken. Gedreht wurde 30 Kilometer nördlich von Frankfurt im Schloss Kransberg in Usingen, wo schon der hr-Tatort "Das Dorf" mit Ulrich Tukur entstand.

Kein lauschiges Plätzchen: In einem Keller wird Frederick angekettet. Bild © hr

Das um 1175 erbaute Schloss ist eine der ältesten Steinburgen des Landes, heute ist es im Besitz eines Unternehmers. Nachdem es 1939 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurde, entstand der Tiefbunker des Schlosses. Einige Tunnelszenen des Tatorts wurden zudem im Hessischen Rundfunk an der Frankfurter Betramswiese gedreht.

Hier entstand schon der Tatort "Das Dorf". Bild © hr

Das Studio

Fanny undercover: Alle Spuren laufen im Selbstverteidigungsstudio zusammen. Bild © hr

Alle Spuren laufen in einem Studio für Frauenselbstverteidigung im Frankfurter Bahnhofsviertel zusammen. Hat dessen Leiterin Conny Kaiserling etwas mit der Entführung zu tun? Gedreht wurde im Boxclub EBC Frankfurt. Das Selbstverteidigungsvideo entstand übrigens auf dem Parkdeck des Hessischen Rundfunks.

Im Studio für Selbstverteidigung laufen die Spuren der Ermittler zusammen. Bild © hr

Die Pathologie

Janneke, Brix und Jonas in der Pathologie. Bild © hr

Leichen, denen Finger geklaut wurden, eine mysteriöse Tote, die etwas mit Fredericks Entführung zu tun haben muss - auch diesmal führt der Weg der Ermittler in die Pathologie. Gedreht wurde - stilecht - im Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt.

Drehort Gerichtsmedizin Bild © hr

Die Bar

Fanny trinkt. Bild © hr

Eine verärgerte Fanny wartet in einer Bar auf Brix und Janneke, um von einem Übergriff zu berichten. Die Szene entstand in der Onyx Bar in der Kameha Suite in Frankfurt.

Bei Frankfurter Nachtschwärmern beliebt: die Onyx Bar & Kameha Suite. Bild © hr

Das Mainufer

Am Frankfurter Mainufer kommt es am Ende zum Showdown. Gedreht wurde auf beiden Seiten, unter anderem auch im Frankfurter Yachtclub - hier können seit 1951 Sportbegeisterte Segeln lernen.

Drehort Mainufer Frankfurt Bild © hr

Der Flugplatz

Wartet auf Nachricht: Seibolds Assistentin Leila el Mansouri. Bild © hr

An einem Flughafen hat Konrad Seibolds Assistentin einen ziemlich lässigen Auftritt. Gedreht wurde am Frankfurt-Egelsbach Airport.

Ein Flugplatz spielt am Ende des Tatorts eine Rolle. Bild © hr