Bunt und aussagekräftig: Mit 70 Plakaten von 1948 bis 2018 erzählen Henrietta Singer und Sara Neumann die Geschichte des Staates Israel.

Am Anfang stand die Frage: Kann man eine Nation durch ihr Design kennenlernen? Sara Neumann und Henrietta Singer lernten sich in Frankfurt kennen. Sie beantworten diese Frage mit dem Projekt "70 Jahre Israel in 70 Plakaten". Ein gleichnamiges Buch zeigt 70 ausgewählte Motive, Singer und Neumann erzählen die Geschichten dazu. Im hessenschau.de-Interview berichten sie von den Mühen der Recherche, Friedensbotschaften und ihren Lieblingsmotiven.

Henrietta Singer, Sara Neumann Bild © Henrietta Singer/ Sara Neumann

hesenschau.de: Wie sind sie auf die Idee mit den Plakaten gekommen?

Weitere Informationen Ausstellung "70 Posters" "70 Jahre Israel in 70 Plakaten"

Die Ausstellung zeigt ausgewählte Motive

23.8.2018 (ab 15 Uhr mit Festakt) bis 30.8.2018

Rathaus Wiesbaden Ende der weiteren Informationen

Sara Neumann: Henrietta hat schon bevor wir uns kannten alleine Plakate gesammelt. Ihre Fragestellung war: "Kann man eine Nation durch ihr Design kennenlernen?" Da war aber noch keine Geschichte dahinter. Das war zweieinhalb Jahre vor dem 70. Geburtstag des Staates Israel. Wir haben dann beschlossen, 70 besondere Plakate zu finden und damit die Geschichte Israels ab der Staatsgründung zu erzählen.

Ab Donnerstag werden einige der 70 Plakate im Rathaus in Wiesbaden gezeigt. Bild © Henrietta Singer/ Sara Neumann

hessenschau.de: Was wollen Sie zeigen, was wollen Sie bewirken?

Sara Neumann: Wir wollten Israel aus einer anderen Perspektive zeigen, weil wir glauben, dass Israel oft nicht richtig dargestellt und wahrgenommen wird. Das ist natürlich stark subjektiv, wir zeigen damit unsere Sicht des Landes. Es ist auch ein sehr persönliches Buch.

Henrietta Singer: Mit den Farben und Formen der Plakate findet man noch einmal einen ganz neuen Zugang zu Themen. Wir wollen auch den multikulturellen Dialog ankurbeln und zur Völkerverständigung beitragen. Für uns beide ist das ein absolutes Herzensprojekt.

hessenschau.de: Was sind das für Plakate, die Sie zeigen?

Henrietta Singer: Wir haben uns enge Kriterien gesetzt. Die Plakate für unser Projekt mussten alle in Israel gestaltet und publiziert worden sein und zwar in dem jeweiligen Jahr, das sie repräsentieren. Sie mussten eine gewisse Designqualität haben, weil wir ja auch die Designgeschichte des Landes zeigen wollen. In Israel passiert täglich so viel, wir mussten uns entscheiden, welches Motiv für das jeweilige Jahr das richtige ist. Dafür haben wir sehr lange und intensiv recherchiert.

hessenschau.de: Widmen Sie Sich ausschließlich politischen Themen?

Henrietta Singer: Wir haben versucht, die Vielfalt des Landes abzubilden. Wir sind kein politisches Projekt. Und wir wollten, dass die Geschichten aufeinander aufbauen und sich nichts wiederholt. So haben wir Plakate aus allen Genres gewählt: Einwanderung, die Wiedergeburt der hebräischen Sprache, Kultur, Theater, Politik, Kriege, Musik, High-Tech. Wir haben versucht, jedes Thema abzudecken, wenn es denn relevant war.

Zu jedem Jahr gibt es einen Hintergrundtext. Bild © Sara Neumann/ Henrietta Singer

hessenschau.de: Waren Sie sich immer einig mit der Wahl der Motive?

Henrietta Singer: Meine Muttersprache ist Deutsch, Saras Muttersprache ist Hebräisch. So hat sie bei unserer Recherchearbeit zu den Plakaten immer die Story, den Text zuerst gesehen. Ich habe immer zuerst das Design gesehen, denn ich bin ja Gestalterin. Am Ende haben wir diejenigen gewählt, die wir beide besonders wichtig und besonders schön fanden und mit denen wir unsere Geschichte erzählen konnten. Und wir haben viele Plakate dabei, die selbst Geschichte geschrieben haben.

Sara Neumann: Wir mussten schon viel miteinander kämpfen, um die richtigen Geschichten zu finden. Ich war oft vom Inhalt eines Plakats begeistert, aber Henrietta sagte: "Sara, das ist ein häßliches Plakat!".

hessenschau.de: Gab es überraschende Erkenntnisse?

Henrietta Singer: Ja, wir hatten einen Wow-Effekt, als wir gemerkt haben, dass es gerade in den frühen Jahren ab 1948 sehr viele Parallelen zu Deutschland und der Entwicklung dort gab.

hessenschau.de: Wie sind sie an all die Plakate gekommen?

Sara Neumann: Wir haben sehr viel recherchiert, zunächst auch von Deutschland aus im Internet. Dann waren wir auch oft in Israel, haben in Bibliotheken, Privatbesitzen und zum Teil auch bei den Designern selbst geforscht. Wir haben über 3.000 Plakate gesehen.

Sara Neumann und Henrietta Singer zu Besuch bei dem israelischen Designer Dan Reisinger Bild © Sara Neumann/ Henrietta Singer

hessenschau.de: Auf welche Probleme sind Sie beim Beschaffen der Plakate gestoßen?

Sara Neumann: Viele Designer haben es früher nicht für so wichtig gehalten, zu speichern, aus welchem Jahr ein Plakat genau stammt. Für uns war das aber zentral wichtig. Wir haben wirklich schöne Plakate verworfen, weil das nicht zu klären war. Manch ein Designer, den wir fragten, sagte: "Sorry, ich bin 85 Jahre alt, ich kann mich nicht erinnern." Das war dann schade.

Henrietta Singer: Viele Plakate mussten wir auch rekonstruieren, da gab es vielleicht nur noch ein Stück davon und das war beschädigt. Einscannen, ausdrucken, das war sehr kompliziert, weil es in ganz Israel nur einen Scanner für Plakate dieser Größe gibt.

hessenschau.de: Welches ist Ihr Lieblingsplakat?

Sara Neumann: Oft haben uns nicht nur die Plakate, sondern auch die Lebensgeschichten der Designer und ihrer Familien sehr berührt. Mein Liebstes ist gleich das erste, 1948 der Vereidigungstag der Armee Israels. Es zeigt die ganze zionistische Idee an einem Plakat. Die Gleichheit, die Ben Gurion wollte, zeigt dieses Motiv mit Mann und Frau nebeneinander. Das ist Israel.

"70 Jahre Israel in 70 Plakaten": Die Motive aus den Jahren 2012, 1948 und 1969 Bild © Henrietta Singer/ Sara Neumann

Henrietta Singer: Ich kann mich nicht entscheiden zwischen 1969 und 2012. Beide stehen beispielhaft dafür, welche Macht das Medium Plakat auch haben kann. 1969 von Dan Reisinger – einem Holocaust-Überlebenden und dem bekanntesten Designer Israels - zeigt den Schriftzug "Let my people go" und bezieht sich darauf, dass die strenge Sowjetunion in diesem Jahr 100.000 Juden nach Israel ziehen ließ, trotz des Eisernen Vorhangs. Die Botschaft und die Gestaltung des Motivs beeindrucken mich sehr. Es wurde weltweit als Demonstrationsplakat genutzt.

Das Motiv 2012 ist ein Friedenssymbol eines einzelnen Designers, von Israel an den Iran: "Iranians we will never bomb your country. We love you", Das Motiv des Designers mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm ging über Facebook viral und kam und so über Umwege im Iran an. Daraus ist eine Art Friedensbewegung auf nicht-diplomatischer Ebene entstanden.

Henrietta Singer beim Ausstellungsaufbau in Wiesbaden. Im Hintergrund ein Motiv von Dan Reisinger aus dem Jahr 1981 Bild © Henrietta Singer/ Sara Neumann

hessenschau.de: Welche Reaktionen bekommen Sie auf Ihr Projekt?

Sara Neumann: Sehr emotionale. Sowohl auf das Buch als auch direkt in den Ausstellungen. Eine iranische Familie hat etwa sehr stark auf das Motiv von 2012 reagiert. Sie haben es sofort erkannt und waren sehr stolz, dass wir dieses Motiv ausgewählt haben. Das war sehr berührend für uns beide.

