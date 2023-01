Festival "Stadtkantine" startet in Darmstadt

Ein zweiwöchiges Kulturprogramm beginnt am Samstag in Darmstadt. Das Festival "Stadtkantine" bietet Konzerte, Lesungen, Tanz, Performances und viele andere Shows und Events mitten in der Darmstädter Innenstadt. "Stadtkantine" solle einen Raum bieten, der alle Menschen einer diversen Gesellschaft zur Begegnung, Teilhabe und zum Austausch einlädt, heißt es im Festivalprogramm .

Besucht werden kann die "Stadtkantine" vom 14. bis 19. Januar in der Passage Boulevard, direkt am Ludwigsplatz in Darmstadt. Bis auf das Eröffnungskonzert am Samstag von Fo Sho, einem afro-ukrainischen Schwesterntrio, ist der Eintritt zu allen Programmpunkten des Festivals frei. "Stadtkantine" wird im Rahmen des Langzeitprojekts "Auftritt/Enter Darmstadt" angeboten und vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain gefördert.