Das Filmfestival "Dokfest" startet am Dienstag in Kassel. Ein Schwerpunkt: das Alter. Mit "Adelheid, Kornelius & die Töde" feiert dabei ein ganz besonderer Film Premiere.

Die beiden Dokumentarfilmerinnen Kirstin und Maren Schmitt, zwei Schwestern aus Gelnhausen, haben ein ganz besonderes Ehepaar mehrere Jahre lang filmisch begleitet: Kornelius, einen pensionierten Oberstudienrat, und Adelheid, hauptberuflich seine Ehefrau. Die beiden sind echte Schlappmäuler, die in Gelnhausen jeder kennt.

Immer wieder besuchen die Schwestern das Ehepaar, das drei Kinder hat, und beobachten es mit der Kamera. Sogar im Urlaub auf Fuerteventura sind die Filmemacherinnen dabei. Aus 200 Stunden Drehmaterial entsteht so ein Film, der in seinem Verlauf immer intensiver wird.

Denn irgendwann kommt der Schock und die traurige Gewissheit: Kornelius hat Krebs, unheilbar. Er wird sterben, Adelheid wird alleine bleiben - für die beiden sind das zwei Tode. Das Paar sagt dazu "Töde". Der Film zeigt, wie offen das Paar darüber spricht, wie gelassen es mit dem Thema umgeht.

Und darum geht es in "Adelheid, Kornelius und die Töde" nicht nur um das Sterben, sondern auch um die Liebe zum Leben und wie man es bis zum Schluss genießen kann. Fast egal was kommt.

Weitere Informationen

Das Kasseler Dokumentarfilm und Videofest

13. bis 18. November 2018 in mehreren Kasseler Kinos ,

zu sehen sind 250 nationale und internationale Filme: neun 360-Grad-Filme, 53 Lang- und 188 Kurzfilme aus 41 Ländern, darunter über 80 Premieren



"Adelheid, Kornelius & die Töde"

Premiere am Donnerstag, 15. November um 10 Uhr, Gloria Kino

Deutschlandpremiere voraussichtlich im April 2019 in Gelnhausen

Ende der weiteren Informationen