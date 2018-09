Baldur Schreiner in seinem Haus in Eppertshausen mit Fotos aus der alten Frankfurter Altstadt. Dort war das Geschäft seiner Eltern.

Baldur Schreiner wuchs vor dem Krieg in der Frankfurter Altstadt auf. Bodenständig ging es dort zu, und düster war es auch. Das neue Quartier an der Stelle, das am Wochenende gefeiert wird, findet der 84-Jährige zwar schön bunt, aber leblos.

Baldur Schreiner sitzt im Wohnzimmer seines großen Hauses in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) und hat die Augen geschlossen. Gerüche dringen in sein Gedächtnis und beschwören die Erinnerung an seine Kindheit in Frankfurt herauf. Schreiner ist Jahrgang 1934, weite Teile seiner Kindheit hat er in der Altstadt zugebracht. "Bei uns in der Bendergasse roch es nach gesalzenen Schweinedärmen", erinnert er sich.

Dort hatten die Eltern ihr Geschäft: einen Fachhandel für Därme, Fleischer- und Metzgergewürze. In einem großen Lagerraum wurden die Därme in Holzfässern aufbewahrt, Kühlung gab es keine. Am 22. März 1944 fiel das Geschäft, wie fast die komplette Altstadt, einem massiven Bombenangriff der Alliierten zum Opfer. Heute steht an der Stelle die Kunsthalle Schirn.

Als Spielzeug eine Schweineblase

Die Wohnung der Familie Schreiner war auf der anderen Mainseite, in Sachsenhausen, doch der Gründschüler Baldur kam jeden Tag über den Eisernen Steg und verbrachte die Nachmittage bei seiner Mutter in der Altstadt. "Man hat eine Schweineblase genommen, sie aufgeblasen wie einen Luftballon und mich damit zum Spielen in die Gassen losgeschickt", erzählt er. Dunkel sei das Geschäft gewesen, muffig. "So wie eben die ganze Altstadt damals."

Der Laden für Därme und Metzgergewürze der Familie Schreiner lag in der Frankfurter Altstadt. Der erste Lieferwagen war der Stolz des Betriebs. Bild © Katrin Kimpel

Ein kleiner Glanz lag dennoch auf dem Haus, eine Plakette an der Mauer zeugte davon: "Mozart hat einst dort übernachtet, auf einer seiner Reisen nach Wien, da waren wir stolz drauf", erinnert sich der 84-Jährige.

Quartier für ärmere Leute

1935 eröffnete Schreiners Vater den Laden in der Bendergasse. Im Krieg führte die Mutter die Geschäfte alleine. Der Mann war an der Front. Baldur Schreiner wuchs in einer Welt ohne Männer auf: "Hier waren eigentlich immer nur Frauen, Kinder oder eben Alte unterwegs."

Ganz anders als die glänzende Neuauflage sei die alte Altstadt eine Arme-Leute-Siedlung gewesen. Unten die Ladengeschäfte, darüber die Wohnungen. Im Bereich um die Bendergasse hatten sich Betriebe angesiedelt, die wie der Laden der Schreiners mit Fleisch zu tun hatten - etwa die Firma Gans im Tuchgarten, die auch mit dem Handel und der Verarbeitung von Schlachtabfällen ihr Geld verdiente.

Eine gewachsene Struktur, denn bis etwa 1895 stand der alte Schlachthof neben dem Dom. Der zog zwar auf die andere Mainseite, aber die Branche blieb. "Das in der Altstadt waren alles keine Berufe mit Stehkragen. Mit dem Blut und den Därmen, da macht man sich schon die Hände schmutzig", sagt Schreiner. Auch damals schon zog es die reichere Bevölkerung ins Westend, nach Sachsenhausen oder in den luftigen, grünen Taunus.

Die Großeltern in der Goldenen Waage

Blickt Baldur Schreiner noch etwas weiter in seiner Kindheit zurück, verziehen sich die Fleischdünste ein wenig und werden die Bilder bunter. Er denkt an seine Großeltern, die auch in der Altstadt wohnten - und das recht prominent: in der Goldenen Waage. "Als Dreijähriger war ich oft bei ihnen, doch die Erinnerung ist nicht mehr so stark, ich war ja noch so klein."

In der Goldenen Waage (Eckhaus in der Bildmitte) wohnten die Großeltern von Baldur Schreiner. Bild © ISG/Fiebig

Die Großeltern wohnten in dem schon damals weithin bekannten Fachwerkhaus Frankfurts, weil Baldur Schreiners Großvater August Strube dort Museumswart war. Ein reicher holländischer Kaufmann hatte in dem Gebäude ein kleines Heimatmuseum rund um die Geschichte der Goldenen Waage eingerichtet. Neben den Ausstellungsräumen gab es in dem Haus eine Wohnung.

Familienfotos von Baldur Schreiner: der Großvater als Museumswart in der Tür zur Goldenen Waage; die Großeltern vor dem "Belvedere", einer Art Balkon in der Goldenen Waage; der Ausblick über Frankfurt. Bild © Katrin Kimpel

Neue Altstadt? "Berührt mich nicht"

1944 erlebte Baldur Schreiner als Kind, wie die komplette Altstadt und weite Teile seiner Heimatstadt im Bombenhagel zerstört wurden. Nun, fast 75 Jahre später, steht sie plötzlich wieder, die Altstadt - oder etwas, das zumindest in Teilen danach aussieht. Wie findet er das? Der 84-Jährige wird nachdenklich: "Ich bekomme kein Gefühl der Geborgenheit, wenn ich durch diese neue Altstadt laufe. Gefallen tut es mir schon, aber es berührt mich nicht."

Es sei zwar alles sehr schön gemacht, farbig und ansprechend. "Aber damals hat die Altstadt gelebt. Jetzt ist das ja fast ein musealer Zustand", sagt Baldur Schreiner bedauernd.

Für die Zukunft hat Schreiner einen Wunsch: Es soll Leben einkehren in diesen neuen, alten Stadtteil, "diesen teuren, bunten Spaß, den sich nur reiche Leute leisten können", wie der 84-Jährige sagt. Bislang fühle sich noch alles ungewohnt an. "Ich würde es sehr bedauern, wenn das Ganze in einen Touristenrummel ausartet."