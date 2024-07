Liz Preuss gewinnt hr2-Literaturpreis

Alte Oper Frankfurt verzeichnet Besucheranstieg

Die Alte Oper in Frankfurt verzeichnete in dieser Saison mehr Besucherinnen und Besucher. Das teilte Intendant Markus Fein am Montag mit. Demnach stieg die Zahl im Vergleich zur Vorsaison um 34.000 auf 440.000. Man beobachte seit Jahren ein großes Interesse nicht nur an etablierten Terminen, sondern auch neu entwickelten Formaten wie dem kostenlosen Fratopia-Festival.

Die Zahlen zeigten zudem, dass es gelinge, neue Besuchergruppen zu erreichen und das Haus weiter in die Stadtgesellschaft zu öffnen. "Wir freuen uns sehr über alle, die vielleicht zum ersten Mal in die Alte Oper gekommen sind und das Haus als inspirierenden, lebendigen Ort erlebt haben", so Fein.