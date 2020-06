Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den indischen Ökonomen und Philosophen Amartya Sen. Damit werden seine Forschungen zu sozialer Ungleichheit gewürdigt.

Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Mittwoch in Frankfurt bekannt.

Ehrung für Arbeiten zu sozialer Ungleichheit

In der Begründung des Stiftungsrats heißt es: "Wir ehren mit Amartya Sen einen Philosophen, der sich als Vordenker seit Jahrzehnten mit Fragen der globalen Gerechtigkeit auseinandersetzt und dessen Arbeiten zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit in Bezug auf Bildung und Gesundheit heute so relevant sind wie nie zuvor." Der 86 Jahre alte Sen erhielt im Laufe seiner akademischen Karriere bereits zahlreiche Auszeichungen, darunter den Wirtschaftsnobelpreis 1998.

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergibt den Preis seit 1950.

2019 war mit dem Brasilianer Sebastião Salgado erstmals ein Fotograf ausgezeichnet worden. Überreicht wird die Auszeichnung traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche - in diesem Jahr ist das der 18. Oktober. Wegen der Corona-Pandemie wird die Messe deutlich kleiner ausfallen als gewohnt. Der Börsenverein betonte aber, die Friedenspreis-Verleihung werde "unter den dann geltenden Gesundheitsbestimmungen" stattfinden und auch live im Fernsehen übertragen.

Sendung: hr-iNFO, 17.06.2020, 11:00 Uhr