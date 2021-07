Das Schlager-Duo Amigos aus dem mittelhessischen Hungen freut sich über einen weiteren Meilenstein seiner Karriere.

Das Album "Freiheit" hat Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts erobert, wie GfK Entertainment und das Musiklabel Telamo am Freitag mitteilten. Damit steige das Album in dieser Woche vor den Rolling Stones ("A Bigger Bang, Live in Rio 2006") ein.