Das Trickfilmfestival in Wiesbaden geht in seine 20. Ausgabe. Gezeigt werden ab Mittwoch wieder herausragende Kurz- und Langfilme aus aller Welt. Einer der Höhepunkte aber ist in Hessen entstanden.

Da könnte selbst ein Regisseur wie Woody Allen neidisch werden: Satte 30 Auszeichnungen hat der Filmstudent Jonatan Schwenk schon für seinen Kurzfilm "Sog" abgeräumt. Der Animationsfilm erzählt die Geschichte eines Schwarms von Fischen, der nach einer Flut auf einem alten Baum strandet. Die Fische schreien verzweifelt um Hilfe.

Die gnomartigen Bewohner einer angrenzenden Höhle eilen nicht etwa zu Hilfe: Sie fühlen sich durch den Lärm gestört und versuchen, die Fische im wahrsten Sinne des Wortes "mundtot" zu machen. Nur einer der Höhlenbewohner begreift, wie er ihnen wirklich helfen kann, wird dafür aber böse abgestraft.

Highlight beim Trickfilmfestival Wiesbaden

Mitleid mit den gestrandeten Fischen - bei den Höhlenmenschen fehl am Platz. Bild © Jonatan Schwenk

Der zehn Minuten lange Film, eine Mischung aus 3D- und Stop-Motion-Technik, ist eines der Highlights beim 20. Internationalen Trickfilmfest in Wiesbaden . Kritiker und Publikum lesen ihn als Metapher für die Flüchtlingskrise, erzählt Schwenk. Das sei aber gar nicht so geplant gewesen.

Mit der Arbeit am Film hätten er und sein Team schon vor über vier Jahren begonnen, sagt Schwenk, der an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung und an der Kunsthochschule Kassel studiert. Der Ausgangspunkt war ein Nachbarschaftsstreit um nächtliche Ruhestörung, "die haben nicht gut genug miteinander kommuniziert", wie er sagt. "Dann habe ich mir Szenen überlegt, in denen Gruppierungen unfreiwillig aufeinandertreffen und es nicht schaffen, ihre Probleme miteinander zu lösen."

Liebe zum Animationsfilm entdeckt

Schon vorher hatte Schwenk seine Liebe zum Animationsfilm entdeckt, "weil ich hier alles besser kontrollieren kann als im Realfilm." Hier setzte er noch einen drauf: "'Sog' ist ein Hybridfilm, bei dem verschiedene Bildebenen miteinander verknüpft wurden", erklärt er. Zunächst baute er also ein 12 Quadratmeter großes Set aus Gips, Holz und anderen Materialien.

Die Fische modellierte er und baute sie in Stop-Motion-Technik in den Film ein: Er fotografierte sie vor einem Bluescreen Bild für Bild, so dass Bewegungen entstanden. Die Höhlenmenschen wurden dann in 3D am Computer zum Leben erweckt und am Ende alles zum Film zusammengefügt.

Prädikat "besonders wertvoll"

Das fertige Produkt begeisterte nicht nur das Team: "Sog" holte weltweit Preise über Preise. Zuletzt erhielt der Film von der Deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat "besonders wertvoll". "Es ist Wahnsinn", freut sich Schwenk, "wenn man am Ende merkt, wofür die ganzen Mühen gut sind." In Wiesbaden ist "Sog" am 4. November ab 18 Uhr im Programm "Best of German Animation 2017/2018" zu sehen.