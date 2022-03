Viel Holz: Ein Biergarten in Erbach im Odenwald.

Viel Holz: Ein Biergarten in Erbach im Odenwald. Bild © Liquidarchitekten

Explodierende Mieten, Homeoffice, Platz: Das Landleben scheint attraktiv. Höchste Zeit also für das Deutsche Architekturmuseum, eine Ausstellung dazu zu machen - passenderweise im Freilichtmuseum Hessenpark.

Im Schatten des Erbacher Schlosses direkt am Ufer des Flüsschens Mümling liegt der Biergarten "Brücke 7" in Erbach im Odenwald. Zwischen den Brandmauern alter Häuser ist dort mit einfachsten Mitteln ein spannender Treffpunkt entstanden.

Pop-up-Biergarten mit viel Holz lockt neue Besucher

Kerstin Schultz und Werner Schulz vom Büro Liquid Architekten in Reichelsheim-Laudenau (Odenwald) haben mit Holzstäben und -bohlen eine Sitztribüne aus Treppen und Podesten entworfen, überwölbt von einer Schatten spendenden Pergola. In großen Stufen führt die Holzkonstruktion hinab zum Mümling-Ufer, auch dort kann man sitzen. Es war die in den 1970er-Jahren aus Portugal nach Erbach eingewanderte Familie Gameiro, die den Anstoß gab für diesen Biergarten und die Architekten beauftragte.

Biergarten ist Teil einer DAM-Ausstellung im Hessenpark

Lessano Negussie, Architekt und Kurator Bild © hr

Der Biergarten ist Teil der Ausstellung "Schön hier" des Deutschen Architekturmuseums (DAM) im Freilichtmuseum Hessenpark über Architektur auf dem Land. Der Erbacher Biergarten wird dort prominent mit vielen Fotos und einem großen Modell präsentiert.

Für den Architekten und Ausstellungsmacher Lessano Negussie ist er ein gelungenes Beispiel für die Entwicklung von Ortskernen im ländlichen Raum. "Spannend ist, dass die Initiatoren die Strukturveränderungen des Orts am eigenen Leib erfahren haben und ganz konkret einen Gegenpol setzen wollten."

Donut-Dörfer mit verlassenem Dorfkern

Rund 70 Projekte aus ganz Deutschland und seinen Nachbarländern werden in der Ausstellung im Hessenpark gezeigt. Doch wirklich schön ist es nicht immer auf dem Land. "Viele Dörfer sind wie Donuts", sagt Negussie, "außen ein Kranz aus Wohn- und Gewerbegebieten und in der Mitte ein Loch, weil der Dorfkern verlassen wurde."

Kein Donut, sondern ein Krapfen sollte das Dorf aber sein, das Beste gehört in die Mitte, meint der Architekt und Kurator: "Wenn man aus der Dorfmitte heraus eine ländliche Region oder eine kleine Gemeinde gestaltet, schafft man Identität, schafft man einen Bezugspunkt und Perspektive." Mit den Beispielen der Ausstellung wolle man Lust darauf machen, wegzukommen vom Fertighausdiktat. "Wir wollen zeigen, dass es viele Potenziale in dem Bestehenden gibt", sagt Lessano Negussie.

Hessenpark als Ausweichquartier: DAM in Frankfurt wird saniert

Dass das DAM die Ausstellung im Hessenpark zeigen kann, ist ein Glücksfall. Weil sein Stammsitz am Frankfurter Museumsufer saniert wird, müssen die großen Ausstellungen außer Haus stattfinden. Im Hessenpark ist Platz dafür in einer alten Stallscheune aus Bad Emstal, die selbst ein Ausstellungsobjekt ist.

Die vielen im Hessenpark versammelten Fachwerkhäuser bilden einen Rahmen, in dem es sich besonders gut über das Landleben und die dazu passende moderne Architektur nachdenken lässt. Es gebe viele "romantisierende Vorstellungen vom Landleben", aber auch "ganz normales Leben", sagt Lessano Negussie. "Wir wollen dazu einladen, sich auf das Land zu begeben und zu schauen, inwieweit die Wünsche, die romantisierenden Blicke und Bilder mit dem tatsächlichen Leben auf dem Land übereinstimmen."