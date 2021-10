Was, wenn Arbeit zwar zum Überleben, aber nicht zum Leben reicht? Wenn der Wohlstand ausbleibt und darüber hinaus auch der Respekt für die Arbeit fehlt, die wir leisten? Julia Friedrichs und Franziska Schutzbach kämpfen gegen ein ausbeuterisches System - das Frauen oft noch härter trifft - und für eine Gesellschaft, in der die Arbeit, die wir in Alltag und Beruf leisten, entlohnt und wertgeschätzt wird.