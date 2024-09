Letzte Sommerfestivals locken

Die Festivalsaison neigt sich ganz langsam dem Ende zu. Wer noch etwas Festival-Atmosphäre aufschnappen will, für den steht aber noch das ein oder andere im Kalender: Etwa das End of Summer Festival in Dietzenbach, das Hansefestival in Korbach, das Golden Leaves Festival in Darmstadt, alle vom 31. August bis 1. September. Am kommenden Wochenende locken das Riviera Festival in Offenbach oder der - um einige Dimensionen größere - World Club Dome in Frankfurt (beide vom 6. bis 8. September).