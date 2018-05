Der Feller-Modellbausatz "Autorast" und sein Vorbild, das damalige Autohaus "Breisgau" in Freiburg.

Der Feller-Modellbausatz "Autorast" und sein Vorbild, das damalige Autohaus "Breisgau" in Freiburg. Bild © Hagen Stier

60er-Jahre-Architektur in der Miniaturwelt der Modelleisenbahn

Von wegen spießig: Schon in den 60er-Jahren konnten sich Modelleisenbahner für moderne Architektur begeistern. Von welchen Bauwerken sie damals inspiriert wurden, zeigt erstmals eine Ausstellung in Frankfurt.

Im Zeitalter des Wirtschaftswunders durfte eine Modelleisenbahn im Hobbykeller deutscher Mittelschicht-Haushalte nicht fehlen. Und wie es sich für die 60er-Jahre gehörte, war auch in der Miniaturlandschaft die Architektur nicht bloß Kulisse. Hier gehörten Flugdach, Glaskuppel und Rasterfassade ebenfalls zum futuristischen Stadtbild.

Wie architekturbegeistert die vermeintlich spießigen Modelleisenbahner seiner Zeit waren, zeigt die Ausstellung "MÄRKLINMODERNE. Vom Bau zum Bausatz und zurück", die vom 19. Mai bis zum 9. September im Architekturmuseum zu sehen ist.

"Im Hobbykeller der Wirtschaftswunderzeit drehte die Dampflok ihre beschaulichen Runden nicht nur zwischen Fachwerkhäusern", sagte Co-Kurator Daniel Bartetzko vor der Eröffnung. Auf der Modellbahnplatte habe es immer auch die Architekturmoderne gegeben.

Original-Bausätze und eine "Megacity"

Weitere Informationen "Märklinmoderne" Wann: 19. Mai bis 9. September

Wo: Deutsches Architekturmuseum (DAM), Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt

Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro

Mehr Infos: Homepage des DAM Ende der weiteren Informationen

Die Schau präsentiert ausgewählte Modellbausätze der Nachkriegsmoderne im Original. Die Besucher können gleichzeitig nachvollziehen, welche Bauwerke den Modellbauern als Inspirationsquelle dienten. Die architektonischen Vorbilder, die oft zur gleichen Zeit entstanden, sind den Modellen als großformatige Fotografien gegenübergestellt. Zwei Modellbahnanlagen bringen zudem Bewegung in moderne Mini-Stadtlandschaften.

Das Modell "Villa im Tessin" wurde von der Gebr. Faller Gmbh in Gütenbach im Schwarzwald ab 1961 produziert. Bild © Hagen Stier

Ein reizvoller Nebeneffekt für Modelleisenbahner: Eine moderne "Villa im Tessin" konnte sich seiner Zeit für 4,75 DM jeder leisten - zumindest im Maßstab 1:87. Das reale Vorbild, ein Wohnhaus nahe des Gotthardtunnels in der Schweiz, hatte die Modellbauer-Brüder Edwin und Hermann Faller Anfang der 60er-Jahre gleich doppelt inspiriert. Sie ließen sich eine ähnliche Villa am Firmensitz in Gütenbach im Schwarzwald erbauen und entwickelten parallel den legendären Bausatz aus Spritzguss.

Die Ideen der beiden Faller-Brüder bilden den Schwerpunkt der Schau. Ihr Modell "Villa im Tessin" hat sich bis heute 400.000 Mal verkauft.

Die Stadtlandschaft "Megacity" aus hunderten von Bausätzen von Gerald Fuchs Bild © picture-alliance/dpa

Ein anderes Highlight der Ausstellung ist die "Megacity", eine aus hunderten von Bausätzen errichtete Stadtlandschaft - vier Meter lang und drei Meter breit. Sie stammt von Gerald Fuchs aus Kaufbeuren, einem passionierten Modellbauer. Sein Material besorgt sich der 54-Jährige zum Teil auf Flohmärkten.