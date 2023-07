Ausstellung in Frankfurt zeigt Jüdische Filmgeschichte

Mit der Gründung des Bundesrepublik 1949 beginnt eine neue Ära der Filmgeschichte in Deutschland. Deutschsprachige Filmproduktionen in der unmittelbaren Nachkriegszeit stehen unter alliierter Aufsicht. In ihnen spielen jüdische Überlebende und Rückkehrer wie die Schauspielerin Lilli Palmereine entscheidende Rolle. Sie prägen die deutsche Film,- und Fernsehlandschaft, geben sich aber nicht sofort als jüdisch zu erkennen.

Zum ersten Mal wird ihre Arbeit, und auch die Rezeption ihrer Werke in einer Ausstellung ausführlich dokumentiert und dargestellt. Ausgeblendet/Eingeblendet, so heißt die neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik.