Er gehört zu den erfolgreichsten Cartoonisten Deutschlands: der Mann mit dem schlichten Künstlernamen "BECK". Die Caricatura Kassel zeigt jetzt eine Auswahl seiner Zeichnungen.

Wie könnte eine Wohngemeinschaft von Alzheimer-Patienten aussehen? Was machen Eltern wirklich mit dem Kindergeld? Und wohin führt der Überwachungswahn? Dazu hat Cartoonist BECK seine ganz eigenen Ideen. Einige davon sind jetzt in der Caricatura Kassel zu sehen - als Karikaturen natürlich.

Alltägliches trifft auf Absurdes

In seinen schwarzweißen oder flächig kolorierten Zeichnungen vermischt BECK das Alltägliche mit dem Absurden, schreckt nicht vor Kalauern zurück und hat oft einfach Spaß am Spiel mit den Wörtern. Zu seiner Berufung kam der 1958 geborene Leipziger vor etwa 20 Jahren, nachdem er sein Geld zunächst als Grafiker verdiente.

Inzwischen sind seine Zeichnungen in der Zeit, der taz oder Cicero oder auch in Zeitungen in England oder der Schweiz zu sehen. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet, zuletzt 2013. Die Ausstellung in Kassel läuft bis zum 4. November.

