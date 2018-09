In wenigen Tagen wird die neue Frankfurter Altstadt offiziell eröffnet. Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum zeigt, wie schon seit über 100 Jahren um die städtebauliche Entwicklung der Mitte Frankfurts gerungen wird.

Am Freitag, dem 28. September geht es los. Nachdem im Mai schon mal für die Bevölkerung die Bauzäune fielen, wird die neue Altstadt ganz feierlich mit einem Festakt in der Paulskirche eröffnet. Drei Tage lang sollen die Feierlichkeiten dauern.

Auf zwei großen Bühnen gibt es Musik und Theater. Museen und Institutionen rund um die Altstadt machen mit Sonderausstellungen, Diskussionen und Konzerten mit. Viel Bahnhof um das neubebaute Areal zwischen Dom und Römerberg. Kein Wunder, könnte man sagen: Denn die Feierlichkeiten setzen den vorläufigen Schlusspunkt hinter einen Streit, der seit mehr als hundert Jahren immer wieder geführt wurde.

Immer wieder war die Mitte Frankfurts Streitthema in der Bevölkerung, in der Politik, aber auch in der Presse und in der Architekturszene. Das zeigt jetzt eine Ausstellung im Deutsche Architekturmuseum (DAM). Stets drehte es sich um die Frage: Rekonstruktion oder Neugestaltung des 7.000 Quadratmeter großen Areals.

Debatte um Altstadt von 1900 bis heute

Ein Dauerzankapfel: die Frankfurter Altstadt, zu sehen auf einer Luftaufnahme von 1936. Bild © Institut für Stadtgeschichte

Unter dem Titel "Die immer Neue Altstadt. Bauen zwischen Dom und Römer seit 1900" zeigt die Schau die städtebauliche Entwicklung des Altstadtkerns von damals bis heute. Zu sehen ist die Ausstellung von Samstag an bis Anfang März nächsten Jahres.

Weitere Informationen Die immer neue Altstadt Wann: 22. September 2018 bis 10. März 2019

Wo: Deutsches Architekturmuseum (DAM), Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt

Öffnungszeiten: Di, Do-So 11-18 Uhr, Mi 11-20 Uhr

Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro

Mehr Infos: Begleitprogramm (PDF) Ende der weiteren Informationen

Eingeteilt ist die Ausstellung in sechs Stationen, die die bauliche Entwicklung und die jeweils damit einhergehenden Debatten chronologisch abbilden, angefanngen vom Durchbruch der Braubachstraße für den Bau der Straßenbahnlinie dort und dem Neubau des Rathauses um 1900 ("Der Einzug der Moderne") bis zum jüngsten Neubau der Altstadt ("Die neue Altstadt").

Beginn der Moderne in der Altstadt in Frankfurt: Bauarbeiten für eine Straßenbahn durch die Braubachstraße. Bild © Institut für Stadtgeschichte, Foto: Carl Friedrich Fay

"Streit führte auch zu immer neuen Ideen"

Gezeigt werden Schwarz-Weiß- und Farb-Fotos, Zeichnungen, Pläne und Modelle sowie Zeitungsartikel aus den unterschiedlichen Epochen. "Der Streit um die Altstadt hat auch zu immer neuen Wettbewerben geführt und damit verbunden auch zu neuen Ideen", erklärt Kurator Philipp Sturm. Die einzelnen Stationen zeichnen nach, welche Ideen sich durchgesetzt haben und welche nicht.

Den Machern der Ausstellung war es wichtig, dass die Besucher am Ende selbst über die Ideen und Vorschläge urteilen. "In manchen Fällen werden Sie sagen: 'Gott sei Dank kam das nicht'. In anderen wiederum: 'Schade, das wäre doch schön gewesen'", verrät Sturm.