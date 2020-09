Der US-Schauspieler Willem Dafoe ("Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit") erhält in diesem Jahr den BEN Hauptpreis der B3 Biennale in der Kategorie "Most Influencial Artist".

Der Preis gehe damit "an einen der vielseitigsten und gefragtesten Schauspieler seiner Generation", teilte das Frankfurter Kreativfestival am Mittwoch mit. Passend zum Anspruch des Festivals wirke der 1955 geborene Dafoe grenz- und genreüberschreitend. Die B3 Biennale findet vom 9. bis 18. Oktober in Frankfurt statt.