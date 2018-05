Die Proben für das Eröffnungsstück bei den Bad Hersfelder Festspielen haben begonnen. Unter der Leitung des neuen Intendanten stehen erstmals auch Schauspieler aus dem terrorgeplagten Afghanistan auf der Bühne.

Der Intendant der 68. Bad Hersfelder Festspiele (6. Juli bis 2. September), Jörn Hinkel, hat am Donnerstag die erste Probe für das Eröffnungsstück "Peer Gynt" unter der Regie von Robert Schuster gestartet. Die Hauptrolle werde Christian Nickel spielen, Corinna Pohlmann übernehme die Rollen der Bauerntochter Ingrid sowie die der reichen Trollprinzessin.

Auch einige weitere Schauspieler werden in mehreren Rollen zu sehen sein, die in der Fantasie des Titelhelden miteinander verschmelzen, sagte Hinkel. So wirken in dem Stück zudem Pierre Sanoussi-Bliss, Andreas Schmidt-Schaller und Nina Petri mit.

Hinkel ist in dieser Saison erstmals für das Freilicht-Festival in der Stiftsruine verantwortlich. Zuvor war er mehr als 15 Jahre engster Mitarbeiter und Stellvertreter seines Vorgängers Dieter Wedel, der nach Sex- und Gewaltvorwürfen von Schauspielerinnen im Januar zurückgetreten war.

Schauspieler aus Afghanistan im Ensemble

Laut Hinkel werden in dem Eröffnungsstück zwei Schauspieler aus Afghanistan auftreten. Leena Alam sei als "Sheeren" im gleichnamigen TV-Drama um eine starke Frau im Kampf gegen gesellschaftliche Tabus bekannt geworden. Sie werde die Rolle der Solveig spielen. Ihr Landsmann und Kollege Nasir Formuli trete als einer ihrer Begleiter auf, der von Solveig als ihr Vater vorgestellt werde.

Formuli und seine Theatergruppe "Azdar" waren 2014 in Kabul Ziel eines Selbstmordattentäters geworden, bei dem ein Mensch starb und weitere Besucher schwer verletzt wurden.