Mit einer ebenso eindrucksvollen wie beklemmenden Shakespeare-Inszenierung sind die Bad Hersfelder Festspiele in die neue Saison gestartet. Schauspielerin Charlotte Schwab zeigte dabei als König Lear eine beeindruckende Leistung - und reagierte souverän auf eine Panne bei der Vorstellung.

Charlotte Schwab als König Lear im Zusammenspiel mit seinen drei Töchtern in dem Shakespeare-Stück auf der Bühne der Bad Hersfelder Festspiele.

Einen ereignisreichen Auftakt haben die Bad Hersfelder Festspiele zu Beginn des Freilicht-Theaterfestivals in diesem Sommer erlebt. Dabei gab es am Freitagabend mehr Spannung und Aufregung, als den Festspiel-Machern lieb war. Es kam zu einer seltenen Panne. Sie wurde zwar gut gemanagt. Lange in Erinnerung bleiben wird sie in der mehr als 70-jährigen Festspiel-Geschichte dennoch.

Noch beim Festakt mit politischer Prominenz - Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Ministerpräsident Boris Rhein Hessens (CDU) sprachen - ging alles seinen geregelten Gang. In seiner Festrede erinnerte der ehemalige Intendant des Staatstheaters Kassel, Thomas Bockelmann, an die Einzigartigkeit des Wirkens im Theater - etwa im Gegensatz zu Film und Fernsehen. "Es gibt Theatermomente, die wir noch nach Jahren erinnern, weil sie uns berührt haben."

Tücken der Technik

Und wenige Stunden später - nach dem Festakt und bunten Treiben auf dem Roten Teppich - ereignete sich just solch ein Moment: Eine Panne, die als sympathischer Aussetzer und besondere Randnotiz bei dem Auftaktstück "König Lear" im Gedächtnis bleiben wird. Tücken der Technik eben.

Nach rund einer Stunde drangen plötzlich ohrenbetäubend laute Knallgeräusche aus den Sound-Anlagen. Zuschauer zuckten zusammen, suchten mit irritierten und fragenden Blicken nach Antworten. Gehört das zum Stück? Ein verrückter Einfall aus der Kreativ-Abteilung?

Nein, es handelte sich um eine massive Ton-Störung. Es gab Probleme mit dem Mischpult. Das führte zu einer minutenlangen Unterbrechung der Aufführung. Als auch noch die Mini-Mikros der Schauspieler verstummten, war das Malheur komplett.

Hauptdarstellerin Schwab schlagfertig

Ein auf die Bühne geeilter Techniker erklärte: "Wir haben eine Störung in der Leitung." Charlotte Schwab, die als Hauptdarstellerin den König Lear spielte und gerade im Dialog war, merkte an: "Ich nicht!" Für ihre Schlagfertigkeit gab es Applaus. Schwab hatte zudem vor, auch ohne Mikrofon-Unterstützung weiterzuspielen. Ihre starke Stimme hätte es womöglich zugelassen. Dazu kam es aber nicht. Nach fünfminütiger Zwangspause ging das Stück pannenfrei weiter.

Nicht nur in dieser Szene bewies Schwab, was sie für eine beeindruckende Schauspielerin ist. Intendant Joern Hinkel sagt sogar: Es sei ein "Ereignis", sie auf der Bühne zu sehen. Und dieser Einschätzung schlossen sich auch die Zuschauer an. Das Publikum gab Schwab nicht nur Szenen-Applaus bei dem Technik-Trouble, dem sie trotzen wollte.

Sie honorierten auch eine außergewöhnliche Gesamtleistung. Schwab schlüpfte als Frau in die Rolle des Königs. Dieser Auftritt war mit großer Spannung erwartet worden. Denn gerade der König im Shakespeare-Klassiker gilt als das Parade-Beispiel eines Patriarchen, dem man heute ob seines Verhaltens nur noch mit Fremdscham begegnen würde.

Vom Macho zum Pflegefall

Die 70 Jahre alte Charakter-Schauspielerin Schwab (u.a. "Das Duo"/ZDF) verkörperte den alternden Monarchen grandios. Sie präsentierte ihn anfangs als herrischen, selbstverliebten und breitbeinig stolzierenden Macho. Im Verlauf zeigte sie seinen Verfall bis zu einem der Lächerlichkeit preisgegebenen Herrscher und Pflegefall. Der taperte in Unterhosen verwirrt umher und ließ irgendwann alle Hüllen fallen. Alt, runzlig, siechend - und mit entblößtem Gemächt. Die Kostüm-Abteilung leistete ganze Arbeit.

Es war eine dieser vielen unkonventionellen Ideen, die Regisseurin Tina Lanik vom Wiener Burgtheater bei ihrer ersten Hersfeld-Inszenierung auf die Bühne zauberte. So auch, dass sie den Narren durch drei Närrinnen ersetzte. Das Trio umgab den König ständig, zeigte seine Zwiegespräche und Emotionen. Dabei begleitet wurden sie von einer omnipräsenten Celistin, die mit ihrem Streichinstrument für akustische Atmosphäre sorgte.

Rätselhafte Szenen

In der modernen und einprägsamen Premiere mit einem starken Ensemble wird sich dem Publikum aber nicht jede gestalterische Idee auf Anhieb erschlossen haben. Einige Szenen und Kostüme wirkten - im Bemühen um starke Bilder - verwirrend und ließen das Publikum ratlos zurück.

Selbst Intendant Hinkel konnte nicht alle dieser Einfälle danach auf Anfrage entschlüsseln. Er erwiderte: Der jahrhundertealte Ursprungstext sei auch "voller Bilder und Rätsel". Aber er finde es reizvoll, wenn dem Betrachter Rätsel aufgeben würden und nicht alles erklärt werde.

Die Festspiele laufen noch bis zum 28. August. Auf dem Programm stehen weitere Theaterstücke und ein musikalisches Rahmenprogramm. Das nächste Highlight ist am Samstagabend das Musical "Jesus Christ Superstar".