Er ist zwar schon 45 Jahre tot, aber den Ehrentitel "King of Rock'n'Roll" macht Elvis Presley wohl niemand streitig. Besonders gern erinnert das hessische Bad Nauheim an ihn. Die Kurstadt in der Wetterau nennt sich selbst das "European Home" von Elvis, weil er dort von 1958 bis 1960 lebte, als er im benachbarten Friedberg seinen Wehrdienst ableistete.

Am Wochenende wird nun in Bad Nauheim der 88. Geburtstag Presleys gefeiert, mit Geburtstagsbrunch, Konzerten und Führungen zu den Orten, an denen er sich besonders gerne und oft aufgehalten hat. Die FilmBühne zeigt außerdem das Biopic "Elvis" von Baz Luhrmann. Das ganze Programm gibt es hier.