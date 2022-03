Bei einem Benefizkonzert des Landes und des hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt ist der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht worden. Zu Beginn gab es einen Appell des Generalkonsuls der Ukraine.

Der Frankfurter Generalkonsul der Ukraine, Vadym Kostiuk, wandte sich zu Beginn des Benefizkonzerts am Donnerstagabend in der Alten Oper Frankfurt mit emotionalen und eindringlichen Worten an das Publikum im Saal, die Zuschauer des Youtube-Livestreams und die Zuhörer der Liveübertragung in hr2-kultur: "Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie nie die Schrecken des Krieges erfahren."

Kostiuk forderte die Anwesenden zu einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine auf. Jede dieser 60 Sekunden entspreche einem Kind, das infolge der russischen Aggression umgebracht wurde, sagte Kostiuk.

"Ich möchte, dass Sie nicht schweigen", sagte der Generalkonsul weiter, "dass Sie meinem Land Hilfe leisten, dass Sie uns unterstützen." Dafür wolle er schon im Voraus danken.

Alte Oper und Konzertsaal in Blau und Gelb

Musikalisch begonnen hatte das Konzert mit der ukrainischen Nationalhymne, zu der sich die Zuhörenden in der Alten Oper von ihren Plätzen erhoben - unter ihnen der Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), als Vertreter der Landesregierung und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Sowohl die Fassade der Alten Oper als auch der Konzertsaal wurden in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet, in Blau und Gelb.

Die Alte Oper Frankfurt in den Farben der Ukraine. Bild © Screenshot: youtube.com/hrSinfonieorchester

Veranstalter des Konzerts waren der Hessische Rundfunk und das Land Hessen mit weiteren Partnern. "Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern mit diesem besonderen Konzert unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer europäischen Nachbarn setzen", hatte hr-Intendant Florian Hager angekündigt.

Die Summe aus dem Eintrittsgeld geht an die "Nothilfe Ukraine" des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Das Konzert wird im Anschluss auf dem Youtube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters für alle Menschen weltweit zugänglich gemacht. Zeitversetzt wird das Konzert am Donnerstagabend um 22.30 Uhr im hr-fernsehen gesendet.

"Europa-Hymne" von Beethoven

Auf dem Programm stand unter anderem der auch als "Europa-Hymne" bekannten Finalsatz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven - gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Frankfurter Chöre sowie den Ensemblemitgliedern der Oper Frankfurt Monika Buczkowska (Sopran), Judita Nagyová (Alt), AJ Glueckert (Tenor) und Anthony Robin Schneider (Bass).

Außerdem präsentierte das hr-Sinfonieorchester das Cellokonzert von Robert Schumann mit dem Solisten Truls Mørk. Das Ensemble Modern gab das Stück "Marevo" der jungen, ukrainischen Komponistin Anna Korsun zum Besten. Die Alte Oper Frankfurt stellte für das Benefizkonzert ihren Großen Saal zur Verfügung.

Weitere Informationen Benefizkonzert für die Ukraine, Leitung: Juraj Valčuha Alle Eintrittsgelder werden an das "Bündnis Entwicklung Hilft" und die "Aktion Deutschland Hilft" gespendet.

Stichwort "ARD/Nothilfe Ukraine", Spendenkonto: DE53 200 400 600 200 400 600



Das Konzert im Internet, Radio und Fernsehen:

Am Donnerstag seit 20 Uhr zunächst live, dann als Aufzeichnung auf youtube.com/hrsinfonieorcheste r sowie als Live-Übertragung in hr2-kultur .

Das hr-fernsehen zeigt das Konzert am Donnerstag zeitversetzt ab 22.30 Uhr. Ende der weiteren Informationen