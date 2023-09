Sarg im Chanel-Stil im Museum für Sepulkralkultur

Schwarzes Leder, die typische, gesteppte Lederraute - dazu unverkennbar das Logo der Nobelmarke Chanel: So präsentiert sich ein Sarg, der in der Sonderausstellung "R.I.(A.)P - Rest in a piece" im Museum für Sepulkralkutur gezeigt wird. Der Modedesigner Wowo Kraus hat den Luxus-Sarg entworfen. Kraus lehrt an der Universität der Künste in Berlin und hat sich mit dem seit Jahrzehnten unveränderten Design von Särgen auseinandergesetzt.

Entstanden sind Sarg-Entwürfe der Luxus-Marken Prada, Maison Margiela und Chanel - wobei der Designer zunächst den Sarg im Chanel-typischen Look fertiggestellt hat. Und so ziert das gesteppte Logo ein schwarzes Kissen, das Leichentuch fällt in edle Falten und in dem funkelnden Perlkranz wird aus Chanel spielerisch die "CHANHELL" - die Chanel-Hölle.

Neben den Entwürfen und dem Nobelsarg hat Kraus sich auch mit der Frage beschäftigt, ob in unserer von Konsumdenken und Logomanie geprägten Gesellschaft jemand solch ein pompöses "unterirdisches Möbelstück" kaufen würde. Sein Luxussarg und das Wortspiel im Titel der Ausstellung soll die Betrachtenden zum Nachdenken anregen, ob man in solch einem exklusiven Designobjekt seinen Frieden finden kann.