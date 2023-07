Automuseum "The Loh Collection" öffnet

Am Sonntag öffnet das neue Mekka für Autofans: das Museum "The Loh Collection" in Dietzhölztal-Ewersbach (Lahn-Dill). Auf 7.500 Quadratmetern ist eine der außergewöhnlichsten privaten Auto-Sammlungen Deutschlands zu sehen, unter anderem in einer Steilkurve und in einem Setzkasten. hr-Reporterin Eva Maria Roessler war vorab dort.