Sven Väth im Zoom - Vorverkauf läuft gut

DJ-Legende Sven Väth kommt an seine alte Wirkungsstätte in Frankfurt zurück. Der 60-Jährige legt am 28. Februar im Zoom auf, also am ehemaligen Standort seines Cocoon Clubs. Der Vorverkauf dafür läuft bestens, hieß es am Freitag aus dem Zoom. Neben Sven Väth sind bei "Cocoon Frankfurt" auch Gerd Janson und Lola Haro dabei.

Der gebürtige Offenbacher Väth zählt bis heute zu den bekanntesten DJs der Welt. Er prägte die Feierkultur In den 1980er Jahren, hatte mit der Formation OFF ("Electrica Salsa") Erfolge und zog mit seinem Club Omen Feierlustige aus ganz Deutschland nach Frankfurt.

DJ Sven Väth legt bei einem Technofestival 2017 auf. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

2004 gründete Väth den Cocoon Club, der vor allem durch eine gigantische Musikanlage und der spektakulären Architektur bekannt wurde. 2012 musste der insolvente Club dauerhaft schließen. Seit 2022 ist an dem Standort das "Zoom" untergebracht.