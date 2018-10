Eines haben die Mädchen, die im nordenglischen Scarborough verschwinden, gemein: Sie sind alle 14 Jahre alt. Erneut macht die Wiesbadener Bestsellerautorin Charlotte Link das einstige Seebad zum Schauplatz eines nervenaufreibenden Krimis.

Die Geschichte:

Die Scotland-Yard-Beamte Kate Linville kehrt in ihre Heimatstadt Scarborough zurück - in den Ort, in dem ihr Vater einst ermordet wurde ("Die Betrogene", 2015). Den damaligen Tatort - das Elternhaus hatte sie damals vermietet. Die Mieter sind inzwischen verschwunden und haben das ganze Haus in eine Müllhalde verwandelt. Jetzt steht ihre Entscheidung fest: Das Haus wird komplett saniert und verkauft. Sie nimmt ein Zimmer in einem B&B, das die Goldbys betreiben.

Kurz darauf wird die Leiche der ein Jahr zuvor verschwundenen Saskia Morris gefunden; zeitgleich verschwindet Amelie, die Tochter der Goldbys. Kate verspricht den Eltern zu helfen.

Bild © Blanvalet Verlag

Kate trifft auf einen alten Bekannten, DCI Caleb Hale. Sie sind sich bei den Ermittlungen um den Tod ihres Vater schon einmal in die Quere gekommen. Auch jetzt hat sie zu dem Vorgehen Calebs kein großes Zutrauen. Dann verschwindet Mandy. Doch deren Familie tut das Ganze ab: Das Luder sei nur abgehauen und werde schon wieder zurückkommen.

Kate beginnt mit ihren eigenen Nachforschungen und folgt Spuren, die Caleb außer Acht lässt. Und ja, sie wird auch diesen Fall lösen, auch wenn sie selbst dabei in Lebensgefahr gerät.

Kurzkritik:

656 Seiten ist der neue Krimi von Charlotte Link dick - und keine Seite ist zu viel. Die Wiesbadener Autorin schreibt die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie lässt ihre Figuren durch Höhen und Tiefen gehen. Link nimmt ihre Figuren ernst, schafft es die seelischen Spannungen, in denen ihre Protagonisten sind, glaubhaft zu illustrieren. Geschickt legt die Autorin falsche Spuren. Für Kate selbst hält sie eine überraschende Wendung bereit, die gleichwohl in großer Schmach endet.

Das alles, der sorgfältig recherchierte Schauplatz und der gut aufgebaute Plot, machen das dicke Buch so kurzweilig wie nervenaufreibend. Schwitzehändchen und Fingernägelkauen inklusive.

Die Autorin:

Charlotte Link Bild © picture-alliance/dpa

Eine Gesamtauflage von mehr als 28 Millionen Büchern können nur wenige deutsche Autoren vorweisen. Charlotte Link, 1963 als Tochter eines Juristen und einer Schriftstellerin in Frankfurt geboren, gehört dazu. Viele ihrer Romane sind Bestseller. Ihre Krimis sind in mehrere Sprachen übersetzt und zum Teil verfilmt worden. Ihr erstes Buch, "Die schöne Helena", das sie im Alter von 19 Jahren veröffentlichte, wurde bereits ihr erster Erfolg.

Nach einem Studium von Jura, Geschichte und Literaturwissenschaft verlegte sie sich aufs Schreiben: Gesellschaftsromane, aber vor allem Krimis, in denen den seelischen Abgründen der Figuren genauso viel Raum eingeräumt ist, wie der mit vielen Fallstricken aufgebauten Handlung. Ihre Schauplätze findet sie in Großbritannien und Frankreich - in Gegenden, die sie kennt und liebt und wo sie immer wieder hinfährt, um Details für ihre Bücher zu recherchieren.

2014 veröffentlichte Charlotte Link ein Buch, das sich von ihren anderen Werken grundlegend unterscheidet: In "Sechs Jahre. Der Abschied von meiner Schwester" berichtete sie von der Krankheit und dem Sterben ihrer Schwester Franziska, die im Alter von 46 Jahren an Krebs starb. Es ist ein Buch über das Abschiednehmen und das Weiterleben trotz großem Verlust.

Charlotte Link lebt mit ihrem Lebensgefährten in Wiesbaden.