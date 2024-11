Ein Abend mit Priscilla Presley in Bad Nauheim

Die US-Schauspielerin Priscilla Presley besucht im März 2025 Bad Nauheim. Damit kehrt die Witwe des "King of Rock and Roll" an den Ort zurück, an dem sie als 14-Jährige den Sänger Elvis Presley kennenlernte. Dort wird sie an zwei Abenden im Jugendstil-Theater am Elvis-Presley-Platz aus ihrem Leben erzählen.

Tickets für die Show "An intimate evening with Priscilla Presley" am 21. und 22. März 2025 sind ab Mittwoch erhältlich.