Die Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele haben in diesem Jahr mehr als 81.000 Zuschauer angelockt. Bedanken kann sich der Intendant dafür bei einem bekannten Fernsehgesicht.

Festspiel-Intendant Frank-Lorenz Engel war die Freude anzusehen: Strahlend präsentierte er am Dienstag in Hanau die Bilanz der diesjährigen Spielzeit. "Fantastisch" sei die Saison gewesen und er sei "stolz, dass wir so vielen Menschen eine Freude bereiten konnten."

Dornröschen war der Renner

Rund 81.400 Zuschauer haben die Inszenierungen verfolgt, rund 6.000 mehr als im Vorjahr. Das sei das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele. Publikumsmagnet war dabei das Musical "Dornröschen", das über 27.000 Zuschauer besuchten, knapp dahinter das Familienstück "Der Froschkönig".

Anteil an diesem positiven Ergebnis dürfte die Verpflichtung von Marie-Luise Marjan haben. Die Schauspielerin, bekannt aus der Fernsehserie "Lindenstraße", ist seit Ende März Hanauer Märchenbotschafterin. Sie soll durch ihre Popularität die Stadt Hanau und vor allem die Brüder-Grimm-Festspiele bekannter machen. "Ein Glücksfall für uns", meinte deshalb auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD), der sich über eine "hervorragende Spielzeit" freute.

Musical über die Grimm-Brüder in der neuen Saison

Auch über die Finanzen zeigten sich Intendant und Oberbürgermeister erfreut: Der städtische Zuschuss von 375.000 Euro wurde nicht vollends benötigt. Ein Überschuss von rund 41.000 Euro fließt deshalb ins Budget für die kommende Festspiel-Saison.

Die wird am 10. Mai 2019 eröffnet – erstmals nicht mit einem Stück der Brüder Grimm, sondern mit einem über sie. Das Musical "Jacob und Wilhelm – Weltenwandler" soll dabei die Phase im Leben der Brüder aus Hanau erzählen, in der sie sich entschlossen, Märchen zu sammeln.

Außerdem werden in der kommenden Spielzeit unter anderem "Die Bremer Stadtmusikanten" und "Schneewittchen" aufgeführt. In der Reihe "Grimms Zeitgenossen" kommt 2019 das Schiller-Drama "Maria Stuart" auf die Hanauer Bühne. Darin soll Madeleine Niesche, bekannt aus der ARD-Serie "Rote Rosen", mitspielen.

Sendung: hr-iNFO, 14.08.2018, 14.00 Uhr.