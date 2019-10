+++ Buchmesse am Samstag: Warteschlangen, Promi-Alarm und Cosplayer-Laufsteg +++

Was ist am heutigen Samstag auf der Frankfurter Buchmesse los? In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Wartezeit an Eingängen +++

9:30 Uhr: Die Messe-Türen sind seit einer halben Stunde geöffnet, an den Eingängen tummeln sich derzeit viele Besucherinnen und Besucher. Der Grund: Die Einlasskontrollen. Sie führen zu einer Wartezeit bis zu 20 Minuten.

+++ Gottschalk-Auftritt abgesagt +++

8:53 Uhr: Keine guten Nachrichten für Promi-Fans: Thomas Gottschalk wird heute nicht auf der ARD Bühne auftreten. Er hat das für 11.30 Uhr geplante Interview aus Krankheitsgründen leider abgesagt. Ob es einen Ersatz-Talk gibt, wird derzeit geklärt.

+++ Tipps für Familien +++

8:36 Uhr: Bleiben wir beim Thema Tipps: Sollten Sie mit Kindern heute oder morgen zur Messe kommen, haben wir hier einen besonderen Überblick für Sie: Kinder-Lesungen, Malaktionen, Spielstationen – wie die Buchmesse zu einem gelungenen Familienausflug wird.

+++ 7 Insider-Tipps für die Buchmesse +++

8:11 Uhr: Kostenloser Kaffee, die nächste Steckdose und natürlich die besten Give-Aways – wir haben die ultimativen Insider-Tipps für den Besuch auf der Buchmesse!

Videobeitrag Video zum Video 7 Insider-Tipps für die Buchmesse [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Die Cosplayer kommen +++

7:59 Uhr: Sie stellen Figuren aus der Manga- und Anime-Welt, Comics und Märchen dar: Zahlreiche Cosplayer ("Costume und play") tummeln sich in aufwändigen Kostümen auf der Buchmesse. Die Cosplayer bekommen in diesem Jahr mehr Platz denn je eingeräumt. Die Cosplay Area in Halle 1.1 ist auf 8.000 Quadratmeter ausgeweitet worden. Mehr Infos und weitere Highlights vom Samstag gibt es hier.

+++ Kontrollen an den Messe-Eingängen +++

7:40 Uhr: Die Tore zur Frankfurter Buchmesse öffnen um 9 Uhr. Die Einlasskontrollen waren in den vergangenen Tagen streng, Sie sollten einige Regeln beachten: Geduld mitbringen, Koffer und Trolleys daheim lassen. Alles, was sie über die Sicherheitskontrollen wissen müssen, finden Sie hier. In der Übersicht haben wir weitere nützliche Tipps zusammengestellt.

+++ Die Wochenend-Highlights auf der Buchmesse +++

7:35 Uhr: Sie kommen heute auf die Buchmesse? Was es auf dem Messegelände zu sehen, zu hören und zu bestaunen gibt: Unser Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.

+++ Erster Publikumstag mit Promis auf ARD Bühne +++

7:30 Uhr: Guten Morgen aus Frankfurt! Die Buchmesse öffnet heute ihre Tore für das allgemeine Publikum, nachdem die ersten drei Tage traditionell den Fachbesuchern vorbehalten waren. Erstmals können Besucher das ganze Wochenende über Bücher an den Messeständen kaufen (weitere Besucher-Infos). Sie wollen ein Promi- oder Autorengespräch auf der ARD Bühne verfolgen? Ulrich Wickert, Deniz Yücel, Ulrich Tukur und Co. – hier geht's zum Überblick am Samstag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Alle Talks können Sie auch bei uns im Livestream sehen.