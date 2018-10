Die Buchmesse am Sonntag: +++ So originell sind die Cosplayer kostümiert +++ Ehepaar Assmann erhält Friedenspreis +++ Virtuelle Sängerin auf der Buchmesse +++ Otto liest und singt in Frankfurt +++ Letzter Buchmesse-Tag +++

+++ Eintracht-Kinderbuch auf Buchmesse präsentiert +++

Warum wird der Rasen im Stadion regelmäßig ausgetauscht? Was hat es mit "United Colors auf Frankfurt" auf sich? Wie läuft so ein Spieltag eigentlich ab? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das Kinderbuch "Eintracht Frankfurt – Wie geht das?". Das Buch, das am letzten Buchmesse-Tag in Frankfurt vorgestellt wurde, wurde speziell für Kinder geschrieben. Der Pokalsieg hat die Macher noch einmal ins Schwitzen gebracht, das Buch ist laut Bachem-Verlag erst am Samstag aus der Druckerei gekommen. Im Buch sei auch noch Platz, um ein Fotos des Europapokal-Siegs einzukleben, scherzte Eintracht-Museumsleiter Matthias Thoma.

Ebenfalls zur Buchmesse erschienen ist ein Eintracht-Malbuch mit Comics von Michael Apitz. Darin finden sich zahlreiche Zeichnungen, auf denen frühere und aktive Spieler und Trainer zu sehen sind. Auch dabei: Die "Da ist das Ding"-Zeichnung zum DFB-Pokalsieg – hier im Zeitraffer zu sehen:

+++ So originell sind die Cosplayer kostümiert +++

Auch der Buchmesse-Sonntag ist wieder bunt und fröhlich, denn die Cosplayer sind am Start. Wir zeigen Ihnen die phantasievollen Figuren im Video. Heute finden übrigens auf der Buchmesse die Deutschen Cosplaymeisterschaften statt. In unserer Bildergalerie bekommen Sie auch einen Eindruck, wie bunt's hier auf der Messe zugeht.

+++ Ehepaar Assmann nimmt Friedenspreis entgegen +++

Das Ehepaar Aleida und Jan Assmann hat in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Die beiden 71 und 80 Jahre alten Wissenschaftler wurden zum Abschluss der Buchmesse für ihre Forschungen zur Erinnerungskultur von Gesellschaften ausgezeichnet - vom alten Ägypten bis zur Gegenwart. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Hier geht's zu unserem Bericht von der Friedenspreis-Übergabe.

Ehepaar Assmann Bild © ARD

+++ Virtuelle Sängerin auf der Buchmesse +++

Sie hat eigene Songs, tanzt zum Beat, spricht zwischen den Performances zu ihrem Publikum und gibt nach ihrer Show noch Interviews - und doch gibt es diesen Popstar in Wirklichkeit nicht. "Maya Kodes" ist eine virtuelle Sängerin. Sie wird als 3D-Animation auf eine Leinwand auf der Bühne projiziert. Um den "Holo-Popstar" auferstehen zu lassen, braucht es jedoch eine Menge menschlicher und technischer Unterstützung. "Maya Kodes" tritt stündlich in der Halle 4.1 auf dem Arts+-Areal auf.

+++ Otto liest und singt in Frankfurt +++

Otto Waalkes hat am Samstagabend sein Buch "Kleinhirn an alle" in Frankfurt präsentiert. Im Gespräch mit seinem langjährigen Begleiter Bernd Eilert berichtete Otto über seine Kindheit, seinen Einstieg ins Showgeschäft sowie sein Leben als Komiker und Filmemacher. Der 70-Jährige las auf der Buchmesse einige Stellen aus seiner "Ottografie", griff aber auch das ein oder andere Mal zur Gitarre, um Klassiker wie "Bin ein kleiner Friesenjung" zu singen.

Buch-Talk in Frankfurt: Bernd Eilert und Otto Waalkes Bild © Johannes Gregor (hessenschau.de)

+++ Ehepaar Assmann erhält Friedenspreis +++

Das Ehepaar Aleida und Jan Assmann nimmt in der Frankfurter Paulskirche zum Abschluss der Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Das Erste überträgt ab 10.45 Uhr live .

+++ Letzter Buchmesse-Tag +++

Autorenpaar Iny Lorentz, Cosplay-Girl und TV-Koch Tim Mälzer Bild © Imago, picture-alliance/dpa

Die 70. Frankfurter Buchmesse geht nach fünf Tagen zu Ende. Am zweiten und letzten Publikumstag werden nochmal Zehntausende von Besuchern erwartet. Autoren, Stars, Cosplayer - alle sind am Sonntag noch einmal zu Gast. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Sonntag.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Sonntag +++

Sie wollen ein Promi- oder Autorengespräch auf der ARD Bühne verfolgen? Hier geht's zum Überblick am Sonntag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Alle Talks können Sie auch bei uns im Livestream sehen.