+++ Instagram-Star Simonetti kämpft fürs Anderssein +++

Der deutsche Blogger und Instagram-Star Riccardo Simonetti stellt auf der Buchmesse sein erstes Buch mit dem Titel "Mein Recht zu funkeln" vor. Darin wünscht sich der 25-Jährige, dass die Gesellschaft vom Schubladendenken wegkommt und will den Menschen Kraft geben, die sich "anders" fühlen. "Ich will Menschen zeigen, dass Anderssein keine Schwäche ist", sagte der Influencer mit dem wallenden Haar bei der Vorstellung seines Buches.

+++ Grütters kündigt Deutschen Verlagspreis an +++

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) besucht heute die Buchmesse und bringt ein Geschenk mit: Sie will anlässlich der Buchmesse einen Deutschen Verlagspreis einführen. "Angesichts der angespannten Situation gerade kleinerer und anspruchsvoller Verlage wollen wir ein Zeichen für literarische Vielfalt setzen", sagte Grütters.

Der Verlagspreis soll laut Grütters aus Spitzenpreisen sowie Förderpreisen bestehen. Sein Gesamtbudget sollte mindestens so hoch liegen wie bei seinem Vorbild, dem Deutschen Buchhandlungspreis. Dieser wird mit einer Million Euro pro Jahr gefördert.

+++ Steinmeier: "Unbequeme Autoren dürfen nicht weggesperrt werden" +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Buchmesse. Bild © picture-alliance/dpa

Frank-Walter Steinmeier hat am Vormittag den "Frankfurt Pavilion" eröffnet. In der Gesprächsrunde mit der kroatischen Autorin Ivana Sajko und dem belgischen Schriftsteller Stefan Hertmans betonte der Bundespräsident: "Unbequeme Autoren und Journalisten dürfen nicht weggesperrt werden, es muss die Freiheit gewährt werden, die durch die Unterschrift der Menschenrechtscharta zugesichert wurde."

Es wehe eine "neue Faszination des Autoritären durch Europa", sagte er. Die Realität in Deutschland sei aber auch, dass es unzählige Freiwillige und Engagierte gebe, die tagtäglich unspektakulär dafür sorgten, dass die Menschen gerne in diesem Land lebten. "Trotz Schimpfen auf Europa wollen die meisten Menschen in gar keinem anderen Europa leben", schloss Steinmeier.

Der "Frankfurt Pavilion" auf der Agora. Bild © Johannes Gregor (hessenschau.de)

+++ Steinmeier kommt auf Buchmesse +++

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Mittwoch +++

