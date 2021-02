Jetzt Vorschläge für Friedenspreis einreichen

Noch bis zum 1. März können Vorschläge für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021 eingereicht werden. Mit dem mit 25.000 Euro dotierten Preis würdigt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 1950 alljährlich das Schaffen einer "Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat".

Das Geheimnis um den Preisträger oder die Preisträgerin wird Mitte Juni gelüftet. Die Preisverleihung findet traditionell am letzten Tag der Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche statt. Das ist in diesem Jahr der 24. Oktober.