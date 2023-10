Rushdie freut sich auf Frankfurt

Der Schriftsteller und künftige Friedenspreisträger Salman Rushdie freut sich auf seinen bereits dritten Besuch in Frankfurt. "Ich war immer gern dort. Es stimmte mich jedes Mal optimistisch, die Welt der Bücher in einem so guten Zustand zu sehen. Das ist keine sterbende Branche, sie floriert", sagte er der "Welt am Sonntag".

Am 22. Oktober erhält Rushdie in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Für den 76-Jährigen sei es "das Sahnehäubchen, das große Ausrufezeichen" am Ende der Frankfurter Buchmesse. Persönlich in Frankfurt zu erscheinen, sei das Mindeste, was er tun könne, sagte Rushdie im Interview. "Es ist eine sehr prestigeträchtige Auszeichnung, ich bin sehr glücklich, sie zu bekommen."