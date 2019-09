ARD Kino am Sonntag

Eine Abwechslung vom Buchmessen-Rundgang gefällig? Das ARD Kino zeigt am Sonntag eine Preview nach der anderen. Tatort-Freunde dürfen sich auf den neuesten Fall mit Kommissar Borowski freuen.

Das Programm am Sonntag, 20. Oktober, im ARD Kino in der Halle Forum:

9 bis 13 Uhr: ttt, Preview: Durch die Wildnis, Norwegens wilde Fjorde, Preview: Borowski und das Haus am Meer



13 bis 18 Uhr: Preview: Club der singenden Metzger, 70 Jahre Grundgesetz, Norwegens Sonnenküste

9 bis 9.30 Uhr: "ttt – titel, thesen, temperamente" (ARD)

Evelyn Fischer Bild © ARD/ Axel Berger

Die wichtigsten Titel, die spannendsten Thesen, die aufregendsten Temperamente. "ttt" stellt unbequeme Fragen, mischt sich in aktuelle Debatten ein und setzt Woche für Woche die Themen, über die es sich zu diskutieren lohnt. Mit seinem ganz eigenen Blickwinkel begeistert das Kulturmagazin, moderiert von Max Moor und Evelyn Fischer, jede Woche Millionen von Zuschauern.

9.30 bis 10.30 Uhr: Preview "Durch die Wildnis" (rbb/hr)

Sechs Jugendliche allein in der Wildnis Norwegens - auf abenteuerlichen Routen mit vielen Herausforderungen und überwältigenden Erlebnissen. Das zeigt die 20-teilige Doku "Durch die Wildnis - Das Abenteuer deines Lebens". Im ARD Kino auf der Buchmesse zeigen wir die Folgen 1 und 7.

Sechs Jugendliche erkunden Norwegen Bild © KiKa

Melanie, Evelin, Sofie, Tom, Jannis und Felix sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Sie freuen sich auf ein ganz besonderes Abenteuer: Vier Wochen lang werden sie allein in der Wildnis verbringen. Zwischen beeindruckenden Landschaften mit unterschiedlichen Bedingungen, Gebirgen, wilden Flüssen, an der Küste und auf einer einsamen Insel müssen sie zurechtkommen. Sie werden selbst entscheiden, wo es langgeht, wo das Zelt aufgebaut wird, wer Essen macht. Wildniscoach Tobi Ohmann bringt der Gruppe das Handwerkszeug für das Wildnisabenteuer bei.

10.30 bis 11.15 Uhr: "Norwegens wilde Fjorde" (NDR)

Bild © Pexels/ monicore

Der Biologe und Tierfilmer Florian Graner führt nach Norwegen in eine Landschaft der Superlative. Er fliegt über gigantische Gletscher, taucht hinab zu Furcht einflößenden Riesenkrebsen und azurblauen Hummern und entdeckt farbenprächtige Kaltwasserkorallen. Die faszinierenden Gegensätze Norwegens haben den Tierfilmer Florian Graner schon lange in ihren Bann gezogen. Schließlich führt eine Doktorarbeit über Schweinswale den jungen Biologen in das Land seiner Träume.

11.15 bis 12.45 Uhr: Tatort-Preview "Borowski und das Haus am Meer" (NDR)

"Borowski und das Haus am Meer" Bild © NDR

Auf der Rückfahrt von einem Einsatz läuft den Kommissaren Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin ein achtjähriger Junge vor das Auto. Verwirrt berichtet das Kind, von einem Hund angefallen worden zu sein und dass sein Großvater tot im Wald liege. Obwohl Borowski den Wald absucht, findet er nichts. Als die Kommissare den Jungen zu seinen Eltern zurückbringen, bestätigt sich allerdings, dass der Großvater verschwunden ist. Am nächsten Tag wird seine Leiche am Strand gefunden - begraben neben einem Hundekadaver.

Nach der Preview gibt es um 13 Uhr auf der ARD Bühne ein Gespräch zum Tatort mit Schauspieler Axel Milberg und Redakteurin Sabine Holtgreve. Der Tatort läuft am 15.12.2019, 20.15 Uhr, im Ersten.

13 bis 14.30 Uhr: Preview "Club der singenden Metzger" Teil 1 (ARD Detego/SWR)

"Club der singenden Metzger" Bild © ARD Degeto/SWR/Moovie Film/Constantin Film/Silvia Zeitlinger

Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg hat der schwäbische Metzgermeister Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) im elterlichen Betrieb keinen Platz mehr. Um für sich und Eva (Leonie Benesch), die schwangere Verlobte seines gefallenen Freundes, ein besseres Leben zu ermöglichen, wandert er aus - und schafft es bis nach Argus, North Dakota. Hierhin verschlägt es auch die Hamburger Zirkusartistin Delphine (Aylin Tezel), die mit ihrem Vater, dem Clown Robert (Sylvester Groth), nach Amerika gekommen ist.

14.30 bis 16 Uhr: Preview "Club der singenden Metzger" Teil 2 (ARD Detego/SWR)

Während Delphine in dem gutaussehenden Lakota-Indianer Cyprian (Vladimir Korneev) einen neuen Auftrittspartner findet, eröffnet Fidelis in Argus seine eigene Metzgerei. Schon bald holt er Eva und ihr Kind aus Schwaben nach und gründet als Mittel gegen das Heimweh einen Gesangverein. Zwischen Eva und Delphine entsteht eine enge Freundschaft. Doch dann wird das Glück der Familie Waldvogel auf eine schwere Probe gestellt.

16 bis 16.45 Uhr: "70 Jahre Grundgesetz - Unsere lebendige Verfassung" (SWR)

70 Jahre Grundgesetz Bild © picture-alliance/dpa

Wie entstand das Grundgesetz? Und was bewirkt es bis heute? ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam verknüpft Geschichte und Gegenwart und zeigt, wie lebendig unsere Verfassung ist.

16.45 bis 17.30 Uhr: "Norwegens Sonnenküste" (NDR)

Norwegens Küste Bild © picture-alliance/dpa

Südnorwegen ist der Inbegriff von Gemütlichkeit: kleine Inseln, weiße Holzhäuser und eine entspannte Lebensart. Doch hinter den Kulissen der über 200 Kilometer langen Küstenlandschaft der Region Sørlandet geht es sehr geschäftig zu. Seit Tausenden von Jahren ist diese Küstenregion durch atlantische Heidelandschaft geprägt. Weil der Mensch die kargen Böden nutzte, ist ein sensibles Ökosystem entstanden. Tor Granerud und Anders Oppegaard haben den Auftrag, dieses zu erhalten. Dabei nutzen sie Feuer. Die beiden flammen, mit Bunsenbrenner und Gasflasche ausgestattet, auf riesigen Flächen die Büsche ab, die zu hoch geworden sind.