Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Freitag: 10 bis 14 Uhr

Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Freitag, 16. Oktober, von 10 bis 14 Uhr: Laura Lichtblau, Katharina Köller, Hilmar Klute, Denis Scheck, Heinrich Steinfest, Sven Plöger, Dietmar Dath, Lina Atfah, Jan Wagner, Alice Schwarzer

Alle Gespräche aus der Festhalle werden im Livestream übertragen und im Anschluss als Video bereitgestellt.

10 Uhr: Laura Lichtblau, Katharina Köller, Hilmar Klute

Eine Gesprächsrunde von NDR Kultur aus der Reihe BücherLeben .

Laura Lichtblau "Schwarzpulver", C.H. Beck

Katharina Köller "Was ich im Wasser sah", Frankfurter Verlagsanstalt

Hilmar Klute "Oberkampf", Galiani Berlin

Moderation: Alexander Solloch (NDR Kultur)

11 Uhr: Denis Scheck

Denis Scheck Bild © picture-alliance/dpa

Seit vielen Jahren ist das ARD-Literaturmagazin "druckfrisch" mit Literaturkritiker Denis Scheck eine zuverlässige Orientierungshilfe im Bücherdschungel. Unverwechselbar das temporeiche Reportage-Format, in dem Denis Scheck Buchempfehlungen und Autoren präsentiert. Schecks zupackende Kritik der Spiegel-Bestseller ist der Aufreger der Sendung - was ihm nicht gefällt, landet prompt in der Tonne.

11.30 Uhr: Heinrich Steinfest

Heinrich Steinfest Bild © picture-alliance/dpa

Heinrich Steinfest "Der Chauffeur", Piper

Moderation: Denis Scheck (WDR)

12 Uhr: Sven Plöger

Sven Plöger Bild © Frank Koschembar / Westend Verlag

Sven Plöger "Zieht euch warm an, es wird heiß!", Westend

Moderation: Thomas Ranft (hr)

12.30 Uhr: Dietmar Dath

Dietmar Dath Bild © Imago Images

Dietmar Dath "Hegel", Reclam

Moderation: Jürgen Kaube (FAZ)

13 Uhr: Lina Atfah, Jan Wagner

Lina Atfah, Jan Wagner Bild © picture-alliance/dpa

Lina Atfah wird 2020 mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet. Als erste Preisträgerin wird sie für einen Gedichtband geehrt. Hohe Auszeichnungen für Lyriker? Das passiert nicht so häufig. 2017 dann aber doch - da bekam Lyriker Jan Wagner den begehrten Büchner-Preis.

Lina Atfah "Das Buch von der fehlenden Ankunft", Pendragon

Jan Wagner

Moderation: Claudia Kramatschek (Litprom)

13.30 Uhr: Alice Schwarzer

Alice Schwarzer Bild © Bettina Flitner

Alice Schwarzer "Lebenswerk", Kiepenheuer und Witsch

Moderation: Cécile Schortmann (hr)

Das Programm am Freitag ab 14 Uhr