Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Mittwoch, 14. Oktober, von 10 bis 14 Uhr: Monika Grütters, Ijoma Mangold, Verena Keßler, Denis Scheck, Judith Zander, Julia Finkernagel, Andreas Steinhöfel, Buchpreisgewinner/in 2020

Alle Gespräche aus der Festhalle werden im Livestream übertragen und im Anschluss als Video bereitgestellt.

10 Uhr: Monika Grütters, Ijoma Mangold, Verena Keßler

Eine Gesprächsrunde von NDR Kultur aus der Reihe BücherLeben .



Staatsministerin Monika Grütters (CDU)

Ijoma Mangold "Der innere Stammtisch: Ein politisches Tagebuch", rowohlt

Verena Keßler "Die Gespenster von Demmin", Hanser

Moderation: Ulrich Kühn (NDR)

11 Uhr: Denis Scheck

Seit vielen Jahren ist das ARD-Literaturmagazin "druckfrisch" mit Literaturkritiker Denis Scheck eine zuverlässige Orientierungshilfe im Bücherdschungel. Unverwechselbar das temporeiche Reportage-Format, in dem Denis Scheck Buchempfehlungen und Autoren präsentiert. Schecks zupackende Kritik der Spiegel-Bestseller ist der Aufreger der Sendung - was ihm nicht gefällt, landet prompt in der Tonne.

11.30 Uhr: Judith Zander

Judith Zander "Johnny Ohneland", dtv

Moderation: Denis Scheck (WDR)

12 Uhr: Julia Finkernagel

Julia Finkernagel "Immer wieder ostwärts", Knesebeck Verlag

Moderation: Marion Kuchenny (hr1)

12.30 Uhr: Andreas Steinhöfel

Andreas Steinhöfel "Rico, Oskar und das Mistverständnis", Carlsen

Moderation: Cécile Schortmann (3sat)

13 Uhr: Literatur, die Wissen schafft

Gespräch zum Thema Wissenschaftsliteratur mit Karin Werner (Transcript) und Eva Gilmer (Suhrkamp). Ein Gespräch in der Reihe "Büchermarkt" im Deutschlandfunk.

Moderation: Jan Drees (Deutschlandfunk)

13.30 Uhr: Gewinner*in des Deutschen Buchpreises 2020

Der Gewinner oder die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises steht am ersten Messetag traditionell im Mittelpunkt. Alle wollen zu den ersten Gratulanten gehören. Wer den renommierten Literaturpreis erhält, wird im Rahmen der Preisverleihung am Montag, 12. Oktober, ab 18 Uhr bekannt gegeben. Um 13.30 Uhr spricht der Sieger oder die Siegerin mit Cécile Schortmann vom hr-fernsehen auf der ARD Bühne.

Das Programm am Mittwoch ab 14 Uhr