Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Samstag: 10 bis 14 Uhr

Christoph Peters +++ Ria Endres +++ Denis Scheck +++ Jan Weiler +++ Michel Friedman und Harald Welzer +++ Online-Gast Jan Böhmermann

Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 14 Uhr: Christoph Peters, Ria Endres, Denis Scheck, Jan Weiler, Michel Friedman und Harald Welzer, Online-Gast Jan Böhmermann

Alle Gespräche aus der Festhalle werden im Livestream übertragen und im Anschluss als Video bereitgestellt.

10 Uhr: Christoph Peters

Christoph Peters Bild © picture-alliance/dpa

Christoph Peters "Dorfroman", Luchterhand

Moderation: Ulrich Sonnenschein (hr2-kultur)

10.30 Uhr: Ria Endres

Ria Endres Bild © Westendverlag

Ria Endres "Nordend", Westendverlag

Moderation: Daniella Baumeister (hr2-kultur)

11 Uhr: Denis Scheck

Denis Scheck Bild © picture-alliance/dpa

Seit vielen Jahren ist das ARD-Literaturmagazin "druckfrisch" mit Literaturkritiker Denis Scheck eine zuverlässige Orientierungshilfe im Bücherdschungel. Unverwechselbar das temporeiche Reportage-Format, in dem Denis Scheck Buchempfehlungen und Autoren präsentiert. Schecks zupackende Kritik der Spiegel-Bestseller ist der Aufreger der Sendung - was ihm nicht gefällt, landet prompt in der Tonne.

11.30 Uhr: Jan Weiler

Jan Weiler Bild © picture-alliance/dpa

Jan Weiler "Die Ältern", Piper

Moderation: Denis Scheck (WDR)

12 Uhr: Michel Friedman und Harald Welzer

Michel Friedman, Harald Welzer Bild © Nicci Kuhn, Jens Steingässer

Michel Friedman & Harald Welzer "Zeitenwende", Kiepenheuer & Witsch

Moderation: Cécile Schortmann (hr-fernsehen)

12.30 bis 13.30 Uhr: Spiegel-Gespräch mit Karl Lauterbach

Karl Lauterbach Bild © picture-alliance/dpa, picture-alliance/dpa

Spiegel-Gespräch zum Thema "Corona – und dann?"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach

Moderation: Markus Gabriel

13.30 Uhr: Jan Böhmermann als Online-Gast

Jan Böhmermann Bild © picture-alliance/dpa

Jan Böhmermann "Gefolgt von niemandem, dem du folgst", Kiepenheuer & Witsch

Moderation: Bärbel Schäfer (hr3)

Das Programm am Samstag ab 14 Uhr