Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Sonntag: 10 bis 14 Uhr

Johann Lafer +++ Denis Scheck +++ Iris Wolff +++ Dierk Hirschel +++ Oliver Hilmes und Alex Beer +++ Jürgen Neffe

Gäste auf der ARD-Buchmessenbühne am Sonntag, 18. Oktober, von 10 bis 14 Uhr: Denis Scheck, Iris Wolff, Dierk Hirschel, Oliver Hilmes und Alex Beer, Jürgen Neffe

Alle Gespräche aus der Festhalle werden im Livestream übertragen und im Anschluss als Video bereitgestellt.

10 Uhr: Johann Lafer

Johann Lafer Bild © picture-alliance/dpa

Johann Lafer "Essen gegen Arthrose", Gräfe und Unzer

Moderation: Daniella Baumeister (hr2-kultur)

10.30 Uhr: N.N.

Moderation: N.N.

11 Uhr: Denis Scheck

Denis Scheck Bild © picture-alliance/dpa

Seit vielen Jahren ist das ARD-Literaturmagazin "druckfrisch" mit Literaturkritiker Denis Scheck eine zuverlässige Orientierungshilfe im Bücherdschungel. Unverwechselbar ist auch das temporeiche Reportage-Format, in dem Denis Scheck Buchempfehlungen und Autoren präsentiert. Schecks zupackende Kritik der Spiegel-Bestseller ist der Aufreger der Sendung, und was ihm nicht gefällt, landet prompt in der Tonne.

11.30 Uhr: Iris Wolff

Iris Wolff Bild © Imago Images

Iris Wolff ist eine der Autoren und Autorinnen, die es in diesem Jahr mit ihrem Roman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft haben.

Iris Wolff "Die Unschärfe der Welt", Klett-Cotta

Moderation: Denis Scheck (WDR)

12 Uhr: Dierk Hirschel

Dierk Hirschel Bild © Kai Herschelmann

Dierk Hirschel "Das Gift der Ungleichheit", Dietz Verlag

Moderation: N.N.

12.30 bis 13.30 Uhr: Stern Crime Talk

Gespräch zum Thema "Verbrechen der Vergangenheit" mit dem Autor und Historiker Oliver Hilmes und der Krimi-Autorin Daniela Larcher, die unter dem Pseudonym "Alex Beer" veröffentlicht.

Oliver Hilmes und Alex Beer Bild © picture-alliance/dpa, Imago Images

Oliver Hilmes "Das Verschwinden des Dr. Mühe", Penguin Verlag

Alex Beer "Der dunkle Boote", Blanvalet

Moderation: Giuseppe Di Grazia (Stern)

13.30 Uhr: Jürgen Neffe

Jürgen Neffe Bild © Imago Images

Jürgen Neffe "Das Ding - Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl", Europa Verlag

Moderation: N.N.

Das Programm am Sonntag ab 14 Uhr